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Збільшення постачання Україні дальнобійної зброї і не тільки: у Міноборони підбили підсумки чергового "Рамштайну"

Збільшення постачання Україні дальнобійної зброї і не тільки: у Міноборони підбили підсумки чергового "Рамштайну"

Київ • УНН

 • 109262 перегляди

Під час 18-ї зустрічі у Рамштайнському форматі Україна обговорила потенціал партнерів щодо збільшення поставок зброї дальньої дії в Україну. Зустріч, яка також охопила потенційну співпрацю щодо артилерійських систем, підтвердила спільне розуміння того, що Україна потребує більше озброєнь для стратегічних ударів.

У рамках чергового засідання у форматі "Рамштайн" окремо обговорювались питання збільшення постачання Україні дальнобійної зброї.  Про це на спеціальній зустрічі з журналістами, присвяченій підсумкам 18-го засідання Групи повідомив начальник Управління преси та інформації Міноборони молодший лейтенант Ілларіон Павлюк, передає УНН із посиланням на Military Media Center.

"Є цілковите розуміння партнерів, що нам ця зброя потрібна і зобов’язання щоб працювати над тим, щоб надавати Україні більше зброї для подібних ударів", - повідомив Павлюк.

Як пише Military Media Center, у рамках зустрічі також обговорювались адаптація зенітних ракет західних зразків до радянських пускових платформ, що є у розпорядженні Сил оборони України, а також нарощення можливостей для збільшення виробництва боєприпасів і артилерійських систем, в тому числі у спільних проєктах країн партнерів з Україною.

Своєю чергою, начальник Департаменту міжнародної оборонної співпраці Міноборони полковник Геннадій Коваленко повідомив, що на зустрічі обговорювались також питання посилення спроможностей України в рамках авіаційної, протиповітряної, артилерійської коаліцій та коаліції морської безпеки. Зокрема, зазначив полковник, в рамках авіаційної коаліції поряд з зобов’язаннями щодо надання літаків F-16, обговорюються також питання надання союзниками додаткових гелікоптерів.

"Це була продуктивна зустріч, після якої хочеться сказати "відставити паніку" всім тим, хто піднімає настрої про втрату підтримки Україною", - підсумував Ілларіон Павлюк.

Рамштайн-18: Остін закликав "копати глибше" для надання Україні більше засобів ППО та перехоплення23.01.24, 16:00 • 25009 переглядiв

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