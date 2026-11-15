В аэропорту Майами столкнулись пассажирский самолёт Copa Airlines и грузовой Boeing UPS

В международном аэропорту Майами пассажирский самолёт авиакомпании Copa Airlines столкнулся с грузовым Boeing 767 компании UPS во время руления. Инцидент произошёл после того, как грузовой самолёт оказался на пути пассажирского борта, прибывшего из Панамы. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По данным издания, столкновение произошло около 21:00 по местному времени. Пассажирский Boeing 737 авиакомпании Copa Airlines, выполнявший рейс 427 из Панамы, задел крылом грузовой самолёт UPS.

Как свидетельствует аудиозапись переговоров пилотов с диспетчерами, грузовой Boeing 767 должен был уступить дорогу пассажирскому самолёту, который только что приземлился.

Мы заехали слишком далеко, а затем он задел нас крылом — сообщил пилот UPS в ответ на вопрос диспетчера о столкновении.

Информацию о времени инцидента также приводит сервис отслеживания полётов Flightradar24.

На момент публикации UPS и Copa Airlines не предоставили комментариев относительно обстоятельств столкновения. Информации о пострадавших или масштабах повреждений самолётов в сообщении нет.

Инцидент произошёл на фоне масштабных проблем в авиасообщении США

Столкновение в Майами произошло через день после масштабного технического сбоя, который стал причиной самой продолжительной общенациональной приостановки полётов в США более чем за 20 лет.

Причиной стала перегрузка данными, нарушившая работу систем связи и радиолокационного оборудования служб управления воздушным движением.

По информации FlightAware, в субботу в США отменили более 6500 рейсов, а ещё 8200 задержали.

На фоне проблем министр транспорта США Шон Даффи заявил о намерении обратиться к Конгрессу с просьбой выделить 50 млрд долларов экстренного финансирования для модернизации системы управления воздушным движением.

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