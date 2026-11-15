В аэропорту Майами столкнулись пассажирский самолёт Copa Airlines и грузовой Boeing UPS

$45.3850.34
ukenru
05:30 • 17853 просмотра
Украина имеет законное место в НАТО, а Путин на самом деле не хочет переговоров — Макрон
04:16 • 22928 просмотра
Ограничения Starshield в Украине продолжаются — российские дроны стало сложнее перехватывать у фронта
03:16 • 18727 просмотра
Ростовскую область РФ атаковали беспилотники — взрывы прогремели возле авиазавода в Таганроге и ТЭЦ в РостовеVideo
02:38 • 15681 просмотра
Польша хочет получить украинские технологии обнаружения дронов в обмен на истребители МиГ-29
01:55 • 16768 просмотра
В Киеве до конца февраля откроют две резервные переправы через Днепр — сколько это будет стоить
01:16 • 13860 просмотра
Италия начала устанавливать на свои танки, которые передавала ВСУ, защиту от дронов по примеру Украины — что изменилось
15 ноября, 00:37 • 13755 просмотра
Трамп готовит жёсткий ответ демократам в Конгрессе — США грозит масштабный конституционный конфликт
14 ноября, 23:55 • 14154 просмотра
США готовят прямые переговоры России с Европой о завершении войны в Украине — Кушнер раскрыл следующие шаги Вашингтона
14 ноября, 23:17 • 14686 просмотра
США пересмотрели планы масштабного вывода войск из Европы — Пентагон готовит новый сценарий для Трампа
14 ноября, 22:38 • 15208 просмотра
Кремль предложил США разделить Европу на сферы влияния — NYT
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+2°
92%
762мм
Популярные новости
Умер Евгений Шах - народный артист и украинский "голос" Дамблдора14 ноября, 21:13 • 15400 просмотра
Стивен Кинг назвал «настоящую причину» масштабной остановки авиарейсов в США — при чем здесь инопланетянеPhoto14 ноября, 21:28 • 15279 просмотра
В Азии впервые провели собственное «Евровидение» — кто одержал победу14 ноября, 22:04 • 15827 просмотра
У Земли появился второй спутник — астрономы рассказали, как долго он будет оставаться рядом с планетой14 ноября, 23:05 • 13311 просмотра
Свитолина разгромила чешку и вышла в финал престижного турнира в Индиан-Уэллсе — за титул украинка сыграет с АндреевойPhoto14 ноября, 23:13 • 11666 просмотра
публикации
Диабет может годами развиваться без симптомов: сколько украинцев страдают этим заболеванием и как его выявить14 ноября, 14:59 • 44659 просмотра
Криминалитет, ФСБ и НАБУ: использовали ли российские спецслужбы антикоррупционеров для атаки на СБУ?Video14 ноября, 14:31 • 32502 просмотра
Двойные стандарты НАБУ: почему повреждённые телефоны Дуки стали публичным аргументом, а история Магамедрасулова — нетVideo14 ноября, 09:01 • 44536 просмотра
UFC 334 в Нью-Йорке: главные бои и кард турнира13 ноября, 12:48 • 90642 просмотра
Криминальная среда как источник информации: зачем спецслужбам агентура
Эксклюзив
13 ноября, 07:50 • 89410 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Блогеры
Эмманюэль Макрон
Марко Рубио
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Беларусь
Польша
Реклама
УНН Lite
Глава Nvidia лишился должности после записки Рубио Трампу о вероятных связях с китайской разведкой — WP05:29 • 4666 просмотра
Что празднуют 15 ноября в Украине и мире 04:55 • 4992 просмотра
Во Франции обнаружили 1500-летние захоронения германских воинов с золотом, мечами и боевыми конями04:05 • 4974 просмотра
Джо Джонас расстался с моделью через 6 месяцев после публичного подтверждения романа — что стало причиной03:05 • 5170 просмотра
Бейонсе спустя 18 лет раскрыла тайну свадьбы с Jay-Z — даже гости не знали, куда их пригласили02:05 • 5720 просмотра
Актуальное
Техника
The New York Times
Шахед-136
The Washington Post
Старлинк

В аэропорту Майами столкнулись пассажирский самолёт Copa Airlines и грузовой Boeing UPS

Киев • УНН

 • 1786 просмотра

В Майами Boeing 737 Copa Airlines задел крылом грузовой Boeing 767 UPS во время руления. Данных о пострадавших нет.

В аэропорту Майами столкнулись пассажирский самолёт Copa Airlines и грузовой Boeing UPS

В международном аэропорту Майами пассажирский самолёт авиакомпании Copa Airlines столкнулся с грузовым Boeing 767 компании UPS во время руления. Инцидент произошёл после того, как грузовой самолёт оказался на пути пассажирского борта, прибывшего из Панамы. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По данным издания, столкновение произошло около 21:00 по местному времени. Пассажирский Boeing 737 авиакомпании Copa Airlines, выполнявший рейс 427 из Панамы, задел крылом грузовой самолёт UPS.

Как свидетельствует аудиозапись переговоров пилотов с диспетчерами, грузовой Boeing 767 должен был уступить дорогу пассажирскому самолёту, который только что приземлился.

Мы заехали слишком далеко, а затем он задел нас крылом

— сообщил пилот UPS в ответ на вопрос диспетчера о столкновении.

Информацию о времени инцидента также приводит сервис отслеживания полётов Flightradar24.

На момент публикации UPS и Copa Airlines не предоставили комментариев относительно обстоятельств столкновения. Информации о пострадавших или масштабах повреждений самолётов в сообщении нет.

Инцидент произошёл на фоне масштабных проблем в авиасообщении США

Столкновение в Майами произошло через день после масштабного технического сбоя, который стал причиной самой продолжительной общенациональной приостановки полётов в США более чем за 20 лет.

Причиной стала перегрузка данными, нарушившая работу систем связи и радиолокационного оборудования служб управления воздушным движением.

По информации FlightAware, в субботу в США отменили более 6500 рейсов, а ещё 8200 задержали.

На фоне проблем министр транспорта США Шон Даффи заявил о намерении обратиться к Конгрессу с просьбой выделить 50 млрд долларов экстренного финансирования для модернизации системы управления воздушным движением.

Авиаколлапс в США сорвал более 15 тысяч рейсов - тысячи путешественников застряли в аэропортах14.11.26, 11:23 • 16929 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Панама
Конгресс Соединенных Штатов Америки
Bloomberg L.P.
Соединённые Штаты