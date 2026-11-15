В аеропорту Маямі зіткнулися пасажирський літак Copa Airlines та вантажний Boeing UPS

$45.3850.34
ukenru
05:30 • 4920 перегляди
Україна має законне місце в НАТО, а путін насправді не хоче переговорів – Макрон
04:16 • 13089 перегляди
Обмеження Starshield в Україні тривають – російські дрони стало складніше перехоплювати біля фронту
03:16 • 14529 перегляди
ростовську область рф атакували безпілотники – вибухи пролунали біля авіазаводу в таганрозі та ТЕЦ у ростовіVideo
02:38 • 11843 перегляди
Польща хоче отримати українські технології виявлення дронів в обмін на винищувачі МіГ-29
01:55 • 13296 перегляди
У Києві до кінця лютого відкриють дві резервні переправи через Дніпро – скільки це коштуватиме
01:16 • 12076 перегляди
Італія почала встановлювати на свої танки, які передавала ЗСУ, захист від дронів за прикладом України – що змінилося
00:37 • 12381 перегляди
Трамп готує жорстку відповідь демократам у Конгресі – США загрожує масштабний конституційний конфлікт
23:55 • 13164 перегляди
США готують прямі переговори росії з Європою щодо завершення війни в Україні – Кушнер розкрив наступні кроки Вашингтона
14 листопада, 23:17 • 13775 перегляди
США переглянули плани масштабного виведення військ із Європи – Пентагон готує новий сценарій для Трампа
14 листопада, 22:38 • 14353 перегляди
кремль запропонував США поділити Європу на сфери впливу – NYT
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+1°
2.2м/с
95%
761мм
Популярнi новини
Помер Євген Шах - народний артист і український "голос" Дамблдора14 листопада, 21:13 • 11461 перегляди
Стівен Кінг назвав "справжню причину" масштабної зупинки авіарейсів у США – до чого тут інопланетяниPhoto14 листопада, 21:28 • 12266 перегляди
В Азії вперше провели власне "Євробачення" – хто здобув перемогу14 листопада, 22:04 • 12169 перегляди
У Землі з'явився другий супутник – астрономи розповіли, як довго він залишатиметься поруч із планетою14 листопада, 23:05 • 10103 перегляди
Світоліна розгромила чешку та вийшла у фінал престижного турніру в Індіан-Веллсі – за титул українка зіграє з андрєєвоюPhoto14 листопада, 23:13 • 6816 перегляди
Публікації
Діабет може роками розвиватися без симптомів: скільки українців мають захворювання та як його виявити14 листопада, 14:59 • 41099 перегляди
Криміналітет, ФСБ і НАБУ: чи використали російські спецслужби антикорупціонерів для атаки на СБУ?Video14 листопада, 14:31 • 28883 перегляди
Подвійні стандарти НАБУ: чому пошкоджені телефони Дуки стали публічним аргументом, а історія Магамедрасулова — ніVideo14 листопада, 09:01 • 41240 перегляди
UFC 334 у Нью-Йорку: головні бої та кард турніру13 листопада, 12:48 • 87503 перегляди
Кримінальне середовище як джерело інформації: навіщо спецслужбам агентура
Ексклюзив
13 листопада, 07:50 • 86255 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Блогери
Емманюель Макрон
Марко Рубіо
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Фінляндія
Латвія
Реклама
УНН Lite
Глава Nvidia втратив посаду після записки Рубіо Трампу про ймовірні зв'язки з китайською розвідкою – WP05:29 • 524 перегляди
Що святкують 15 листопада в Україні та світі 04:55 • 1056 перегляди
У Франції знайшли 1500-річні поховання германських воїнів із золотом, мечами та бойовими кіньми04:05 • 1640 перегляди
Джо Джонас розійшовся з моделлю через 6 місяців після публічного підтвердження роману – що стало причиною03:05 • 2126 перегляди
Бейонсе через 18 років розкрила таємницю весілля з Jay-Z – навіть гості не знали, куди їх запросили02:05 • 2822 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
The New York Times
The Washington Post
Starlink

В аеропорту Маямі зіткнулися пасажирський літак Copa Airlines та вантажний Boeing UPS

Київ • УНН

 • 20 перегляди

У Маямі Boeing 737 Copa Airlines зачепив крилом вантажний Boeing 767 UPS під час руління. Даних про постраждалих немає.

В аеропорту Маямі зіткнулися пасажирський літак Copa Airlines та вантажний Boeing UPS

У міжнародному аеропорту Маямі пасажирський літак авіакомпанії Copa Airlines зіткнувся з вантажним Boeing 767 компанії UPS під час руління. Інцидент стався після того, як вантажний літак опинився на шляху пасажирського борту, який прибув із Панами. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

За даними видання, зіткнення сталося близько 21:00 за місцевим часом. Пасажирський Boeing 737 авіакомпанії Copa Airlines, який виконував рейс 427 із Панами, зачепив крилом вантажний літак UPS.

Як свідчить аудіозапис переговорів пілотів із диспетчерами, вантажний Boeing 767 мав поступитися дорогою пасажирському літаку, який щойно приземлився.

Ми заїхали занадто далеко, а потім він зачепив нас крилом

– повідомив пілот UPS у відповідь на запитання диспетчера про зіткнення.

Інформацію про час інциденту також наводить сервіс відстеження польотів Flightradar24.

На момент публікації UPS та Copa Airlines не надали коментарів щодо обставин зіткнення. Інформації про постраждалих або масштаби пошкоджень літаків у повідомленні немає.

Інцидент стався на тлі масштабних проблем в авіасполученні США

Зіткнення в Маямі відбулося через день після масштабного технічного збою, який спричинив найтриваліше загальнонаціональне призупинення польотів у США за понад 20 років.

Причиною стало перевантаження даними, що порушило роботу систем зв'язку та радіолокаційного обладнання авіадиспетчерських служб.

За інформацією FlightAware, у суботу в США скасували понад 6500 рейсів, а ще 8200 затримали.

На тлі проблем міністр транспорту США Шон Даффі заявив про намір звернутися до Конгресу з проханням виділити 50 млрд доларів екстреного фінансування для модернізації системи управління повітряним рухом.

Авіаколапс у США зірвав понад 15 тисяч рейсів - тисячі мандрівників застрягли в аеропортах14.11.26, 11:23 • 16798 переглядiв

Степан Гафтко

Світ
Панама
Конгрес США
Bloomberg
Сполучені Штати Америки