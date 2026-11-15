В аеропорту Маямі зіткнулися пасажирський літак Copa Airlines та вантажний Boeing UPS

У міжнародному аеропорту Маямі пасажирський літак авіакомпанії Copa Airlines зіткнувся з вантажним Boeing 767 компанії UPS під час руління. Інцидент стався після того, як вантажний літак опинився на шляху пасажирського борту, який прибув із Панами. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

За даними видання, зіткнення сталося близько 21:00 за місцевим часом. Пасажирський Boeing 737 авіакомпанії Copa Airlines, який виконував рейс 427 із Панами, зачепив крилом вантажний літак UPS.

Як свідчить аудіозапис переговорів пілотів із диспетчерами, вантажний Boeing 767 мав поступитися дорогою пасажирському літаку, який щойно приземлився.

Ми заїхали занадто далеко, а потім він зачепив нас крилом – повідомив пілот UPS у відповідь на запитання диспетчера про зіткнення.

Інформацію про час інциденту також наводить сервіс відстеження польотів Flightradar24.

На момент публікації UPS та Copa Airlines не надали коментарів щодо обставин зіткнення. Інформації про постраждалих або масштаби пошкоджень літаків у повідомленні немає.

Інцидент стався на тлі масштабних проблем в авіасполученні США

Зіткнення в Маямі відбулося через день після масштабного технічного збою, який спричинив найтриваліше загальнонаціональне призупинення польотів у США за понад 20 років.

Причиною стало перевантаження даними, що порушило роботу систем зв'язку та радіолокаційного обладнання авіадиспетчерських служб.

За інформацією FlightAware, у суботу в США скасували понад 6500 рейсів, а ще 8200 затримали.

На тлі проблем міністр транспорту США Шон Даффі заявив про намір звернутися до Конгресу з проханням виділити 50 млрд доларів екстреного фінансування для модернізації системи управління повітряним рухом.

Авіаколапс у США зірвав понад 15 тисяч рейсів - тисячі мандрівників застрягли в аеропортах