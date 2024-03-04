Шмигаль розраховує, що всі країни-члени НАТО підпишуть з Україною безпекові гарантії
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Шмигаль очікує, що всі країни-члени НАТО та понад 30 інших країн підпишуть угоди про безпеку, які гарантуватимуть захист України.
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розраховує, що всі країни-члени НАТО підпишуть з Україною безпекові угоди. Про це він повідомив під час пресконференції, передає кореспондент УНН.
Переконаний, що всі країни G7 підпишуть ці гарантії. Яка кількість країн, я розраховую, що всі країни-члени НАТО підпишуть з Україною подібні гарантії безпеки до моменту вступу України в НАТО. Тобто це понад 30 країн, але окрім цього, країни не члени НАТО також висловили свою готовність приймати участь, підписати такі декларації. Тому це точно буде понад 30 краї, які долучаться та підпишуть угоди про гарантії безпеки для України.
Окрім того, він розповів, що Україна зараз чекає та знаходиться в перемовинах з японською стороною стосовно гарантій від Японії.
Доповнення
Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква повідомляв раніше, що Україна вже працює над текстом угоди про співробітництво у сфері безпеки з Японією.
Раніше Шмигаль заявляв, що очікує, що всі країни "Групи семи" підпишуть з Україною безпекові угоди.
Україна вже підписала безпекові угоди з Данією, Британією, Німеччиною, Францією, Італією, Канадою та Нідерландами.