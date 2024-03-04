Шмигаль розраховує, що всі країни-члени НАТО підпишуть з Україною безпекові гарантії

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розраховує, що всі країни-члени НАТО підпишуть з Україною безпекові угоди. Про це він повідомив під час пресконференції, передає кореспондент УНН.

Переконаний, що всі країни G7 підпишуть ці гарантії. Яка кількість країн, я розраховую, що всі країни-члени НАТО підпишуть з Україною подібні гарантії безпеки до моменту вступу України в НАТО. Тобто це понад 30 країн, але окрім цього, країни не члени НАТО також висловили свою готовність приймати участь, підписати такі декларації. Тому це точно буде понад 30 краї, які долучаться та підпишуть угоди про гарантії безпеки для України.