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Шмыгаль рассчитывает, что все страны-члены НАТО подпишут с Украиной гарантии безопасности

Шмыгаль рассчитывает, что все страны-члены НАТО подпишут с Украиной гарантии безопасности

Киев  •  УНН

4 марта 2024, 16:10  •  7682 просмотра

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Премьер-министр Шмыгаль ожидает, что все страны-члены НАТО и более 30 других стран подпишут соглашения о безопасности, которые будут гарантировать защиту Украины.

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассчитывает, что все страны-члены НАТО подпишут с Украиной соглашения по безопасности. Об этом он сообщил во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

Убежден, что все страны G7 подпишут эти гарантии. Какое количество стран, я рассчитываю, что все страны-члены НАТО подпишут с Украиной подобные гарантии безопасности до момента вступления Украины в НАТО. То есть это более 30 стран, но кроме этого, страны не члены НАТО также выразили свою готовность принимать участие, подписать такие декларации. Поэтому это точно будет более 30 стран, которые присоединятся и подпишут соглашения о гарантиях безопасности для Украины. 

 - рассказал Шмыгаль.

Кроме того, он рассказал, что Украина сейчас ждет и находится в переговорах с японской стороной относительно гарантий от Японии.

Дополнение

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква сообщал ранее, что Украина уже работает над текстом соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности с Японией.

Ранее Шмыгаль заявлял, что  ожидает, что все страны "Группы семи" подпишут с Украиной соглашения по безопасности.

Украина уже подписала соглашения по безопасности с Данией, Британией, Германией, Францией, Италией, Канадой и Нидерландами.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВойнаПолитика
kantselyariya-prezidenta-ukrainiКанцелярия Президента Украины
g7G7
natoNATO
daniyaДания
kanadaКанада
frantsiyaФранция
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
italiyaИталия
germaniyaГермания
niderlandiНидерланды
yaponiyaЯпония
ukrainaУкраина
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