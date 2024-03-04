Шмыгаль рассчитывает, что все страны-члены НАТО подпишут с Украиной гарантии безопасности
Киев • УНН
Премьер-министр Шмыгаль ожидает, что все страны-члены НАТО и более 30 других стран подпишут соглашения о безопасности, которые будут гарантировать защиту Украины.
Премьер-министр Денис Шмыгаль рассчитывает, что все страны-члены НАТО подпишут с Украиной соглашения по безопасности. Об этом он сообщил во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.
Убежден, что все страны G7 подпишут эти гарантии. Какое количество стран, я рассчитываю, что все страны-члены НАТО подпишут с Украиной подобные гарантии безопасности до момента вступления Украины в НАТО. То есть это более 30 стран, но кроме этого, страны не члены НАТО также выразили свою готовность принимать участие, подписать такие декларации. Поэтому это точно будет более 30 стран, которые присоединятся и подпишут соглашения о гарантиях безопасности для Украины.
Кроме того, он рассказал, что Украина сейчас ждет и находится в переговорах с японской стороной относительно гарантий от Японии.
Дополнение
Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква сообщал ранее, что Украина уже работает над текстом соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности с Японией.
Ранее Шмыгаль заявлял, что ожидает, что все страны "Группы семи" подпишут с Украиной соглашения по безопасности.
Украина уже подписала соглашения по безопасности с Данией, Британией, Германией, Францией, Италией, Канадой и Нидерландами.
Шмыгаль рассчитывает, что все страны-члены НАТО подпишут с Украиной гарантии безопасности
Премьер-министр Шмыгаль ожидает, что все страны-члены НАТО и более 30 других стран подпишут соглашения о безопасности, которые будут гарантировать защиту Украины.
Малайзия может возобновить поиски Боинга, пропавшего на рейсе МН370 в 2014 году- правительство страны
Правительство Малайзии заявляет, что возобновит поиски пропавшего без вести рейса MH370 Малайзийских авиалиний, если частная компания предоставит новые достоверные свидетельства о местонахождении самолета.
Минобороны в начале полномасштабной войны заключало контракты на боеприпасы со всеми, кто заявлял, что сможет их поставить - эксперт
В начале полномасштабного российского вторжения Министерство обороны Украины подписало контракты на поставку боеприпасов с любой компанией, которая утверждала, что может предоставить снаряды в связи с критической необходимостью, но некоторые фирмы не смогли осуществить поставку, выводя деньги за границу.
В Еврокомиссии подтвердили планы представить рамки переговоров о членстве Украины в марте
В марте Европейская комиссия представит Совету ЕС рамки для переговоров о членстве Украины в ЕС.
россияне дважды ударили кассетными боеприпасами по селу в Запорожском районе: погиб мирный житель
В результате второго российского кассетного обстрела села в Запорожском районе погиб гражданский человек.
Шмыгаль о совместном предприятии с Rheinmetall: уже предоставляются ремонтные услуги
Совместное предприятие с Rheinmetall уже предоставляет ремонтные услуги в Украине и планирует расширить свою деятельность до монтажных работ и производства.
Гражданским надо признать, что у них больше нет времени сидеть дома - Минобороны
Советник ведомства по рекрутингу Алексей Бежевец заявил, что военнообязанным украинцам стоит признать, что у них больше нет времени сидеть дома.
На Николаевщине полицейские разыскали мужчину, который похитил 8-летнюю девочку
В Николаевской области полиция задержала 50-летнего мужчину, который похитил 8-летнюю девочку и отвел ее в землянку, с травмированным ребенком сейчас работают психологи.
Наши месседжи были услышаны: Шмыгаль о плане деблокады границы
Премьер отметил, что Польша услышала месседжи Украины по решению пограничного кризиса и работает над планом из пяти пунктов для деблокирования границы.
Верховный суд США оставил Трампа в бюллетенях для голосования в Колорадо
Верховный суд США отказался изъять Дональда Трампа из бюллетеня для голосования на праймериз в Колорадо, позволив ему быть включенным в список кандидатов в супервторник.