Шмыгаль рассчитывает, что все страны-члены НАТО подпишут с Украиной гарантии безопасности

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассчитывает, что все страны-члены НАТО подпишут с Украиной соглашения по безопасности. Об этом он сообщил во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

Убежден, что все страны G7 подпишут эти гарантии. Какое количество стран, я рассчитываю, что все страны-члены НАТО подпишут с Украиной подобные гарантии безопасности до момента вступления Украины в НАТО. То есть это более 30 стран, но кроме этого, страны не члены НАТО также выразили свою готовность принимать участие, подписать такие декларации. Поэтому это точно будет более 30 стран, которые присоединятся и подпишут соглашения о гарантиях безопасности для Украины. - рассказал Шмыгаль.

Кроме того, он рассказал, что Украина сейчас ждет и находится в переговорах с японской стороной относительно гарантий от Японии.

Дополнение

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква сообщал ранее, что Украина уже работает над текстом соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности с Японией.

Ранее Шмыгаль заявлял, что ожидает, что все страны "Группы семи" подпишут с Украиной соглашения по безопасности.

Украина уже подписала соглашения по безопасности с Данией, Британией, Германией, Францией, Италией, Канадой и Нидерландами.