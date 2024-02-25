В ОП розповіли, коли Україна розпочне предметні переговори про зміст безпекової угоди зі США
Київ • УНН
Україна працює над угодою про співробітництво у сфері безпеки з Японією і буде обговорювати зміст угоди зі США після того, як Конгрес схвалить подальшу допомогу Україні.
Україна вже працює над текстом угоди про співробітництво у сфері безпеки з Японією. З США будуть предметні переговори щодо змісту угоди після позитивного рішення Конгресу щодо допомоги Україні. Про це журналісту УНН повідомив заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква.
Деталі
На запитання, зі скількома країнами ми на стадії майже підписання безпекових угод, Жовква відповів: "На стадії переговорів ми з п'ятьма країнами. Тривають переговори з Нідерландами, Румунією".
За його словами, нордичні країни оголосили про готовність почати переговори, і з деякими країнами вже почали.
Нордичні країни включають Данію, Норвегію, Швецію та Фінляндію, Ісландію, а також Ґренландію і Фарерські острови які є частиною Королівства Данії.
"Ми відкрили раунди переговорів з Японією, здається, уже проведено два раунди переговорів. Ми вже працюємо над текстом договору", - сказав Жовква.
Також Жовква прокоментував ситуацію з США.
У нас було два раунди переговорів з США. Зараз в Конгресі вирішується питання про фінансування. Я думаю, як тільки це питання позитивно вирішиться, а воно точно вирішиться позитивно, то у нас будуть предметні переговори вже за змістом угоди
Доповнення
Україна вже підписала безпекові угоди з Данією, Британією, Німеччиною, Францією, Італією, Канадою.
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль очікує, що всі країни "Групи семи" підпишуть з Україною безпекові угоди.