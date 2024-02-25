В ОП рассказали, когда Украина начнет предметные переговоры о содержании соглашения по безопасности с США
Киев • УНН
Украина работает над соглашением о сотрудничестве в сфере безопасности с Японией и будет обсуждать содержание соглашения с США после того, как Конгресс одобрит дальнейшую помощь Украине.
Украина уже работает над текстом соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности с Японией. С США будут предметные переговоры по содержанию соглашения после положительного решения Конгресса о помощи Украине. Об этом журналисту УНН сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква.
Детали
На вопрос, со сколькими странами мы на стадии почти подписания соглашений по безопасности, Жовква ответил: "На стадии переговоров мы с пятью странами. Продолжаются переговоры с Нидерландами, Румынией".
По его словам, нордические страны объявили о готовности начать переговоры, и с некоторыми странами уже начали.
Нордические страны включают Данию, Норвегию, Швецию и Финляндию, Исландию, а также Гренландию и Фарерские острова, которые являются частью Королевства Дании.
"Мы открыли раунды переговоров с Японией, кажется, уже проведено два раунда переговоров. Мы уже работаем над текстом договора", - сказал Жовква.
Также Жовква прокомментировал ситуацию с США.
У нас было два раунда переговоров с США. Сейчас в Конгрессе решается вопрос о финансировании. Я думаю, как только этот вопрос положительно решится, а он точно решится положительно, то у нас будут предметные переговоры уже по содержанию соглашения
Дополнение
Украина уже подписала соглашения по безопасности с Данией, Британией, Германией, Францией, Италией, Канадой.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ожидает, что все страны "Группы семи" подпишут с Украиной соглашения по безопасности.
В ОП рассказали, когда Украина начнет предметные переговоры о содержании соглашения по безопасности с США
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