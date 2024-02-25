В ОП рассказали, когда Украина начнет предметные переговоры о содержании соглашения по безопасности с США

Украина уже работает над текстом соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности с Японией. С США будут предметные переговоры по содержанию соглашения после положительного решения Конгресса о помощи Украине. Об этом журналисту УНН сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква.

Детали

На вопрос, со сколькими странами мы на стадии почти подписания соглашений по безопасности, Жовква ответил: "На стадии переговоров мы с пятью странами. Продолжаются переговоры с Нидерландами, Румынией".

По его словам, нордические страны объявили о готовности начать переговоры, и с некоторыми странами уже начали.

Нордические страны включают Данию, Норвегию, Швецию и Финляндию, Исландию, а также Гренландию и Фарерские острова, которые являются частью Королевства Дании.

"Мы открыли раунды переговоров с Японией, кажется, уже проведено два раунда переговоров. Мы уже работаем над текстом договора", - сказал Жовква.

Также Жовква прокомментировал ситуацию с США.

У нас было два раунда переговоров с США. Сейчас в Конгрессе решается вопрос о финансировании. Я думаю, как только этот вопрос положительно решится, а он точно решится положительно, то у нас будут предметные переговоры уже по содержанию соглашения - рассказал Жовква.

Дополнение

Украина уже подписала соглашения по безопасности с Данией, Британией, Германией, Францией, Италией, Канадой.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ожидает, что все страны "Группы семи" подпишут с Украиной соглашения по безопасности.