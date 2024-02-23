Україна підписала безпекову угоду з Данією - першою країною за межами G7

23 лютого у Львові Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністер Данії Метте Фредеріксен підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку. Данія продовжуватиме надавати підтримку Україні протягом десяти років строку дії цієї угоди. Про це повідомив заступник глави ОП Ігор Жовква, передає УНН.

Чергова безпекова угода України на виконання Вільнюської декларації Групи Семи. Відтепер і з Данією! Сьогодні у Львові Президент України Володимир Зеленський та Прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між Україною та Данією - написав Жовква у Facebook.

Він зазначив, що Данія – перша країна, що не є членом "Групи семи", з якою Україна уклала подібну угоду.

За словами Жовкви, угода визначає конкретні обсяги підтримки нашої держави.

У 2024 році військова підтримка Данії становитиме щонайменше 1,8 млрд євро. Крім того, Данський Фонд на підтримку України виділив 8,5 млрд євро на поточну допомоги нашої держави у 2023-2028 роках.

У угоді містяться класичні положення щодо чіткої підтримки майбутнього членства України в ЄС і НАТО, нашого шляху реформ, співробітництва в галузі оборонної промисловості, у сфері розвідки, кібербезпеки, відновлення України, а також питання санкцій та притягнення агресора до відповідальності.

Втім, суттєво відрізняє угоду з Данією від попередніх - потужний військовий блок

Данія як співголова Коаліції військово-повітряних сил (AFCC) та учасник Коаліції інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони "підтримуватиме зусилля із забезпечення цілісного потенціалу F-16 через Коаліцію військово-повітряних сил (AFCC), зокрема шляхом надання винищувачів, боєприпасів, тренажерів та навчання, а також роблячи внесок у довгострокове обслуговування винищувачів і створення належних умов в Україні".

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Окрім того, в угоді закріплюється підтримка розбудови морського флоту України, зусиль із розмінування, а також надання Данією високотехнологічної військової допомоги: безпілотників, засобів зв'язку, радарів та обладнання для виявлення

Данія продовжуватиме надавати підтримку Україні протягом десяти років строку дії цієї Угоди і з можливістю його продовження за згодою сторін"- вказав Жовква.

Також в угоді зафіксували механізм консультацій протягом 24 годин за запитом будь-якої із сторін у разі майбутнього збройного нападу росії.

"Найближчим часом – ще більше сильних голосів на підтримку України", - додав Жовква.

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