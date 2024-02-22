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Італія сподівається невдовзі підписати безпекову угоду з Україною - голова МЗС

Київ • УНН

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Італія близька до підписання двосторонньої угоди про безпеку з Україною, яка матиме політичне і символічне значення для підтримки міжнародного права.

Італія сподівається невдовзі підписати безпекову угоду з Україною - голова МЗС

Заступник прем'єр-міністра та міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив у четвер, що Італія близька до підписання двосторонньої угоди про безпеку з Україною, додавши, що ця угода має "політичне та символічне" значення, пише УНН з посиланням на ANSA.

"Я вважав важливим і терміновим доповісти вам про переговори з українською владою щодо двосторонньої угоди про співпрацю у сфері безпеки, яку прем'єр-міністр збирається підписати", - заявив Таяні на об'єднаному засіданні комітетів нижньої палати та сенату з оборони та закордонних справ.

Я вважаю своїм обов'язком заздалегідь повідомити парламент про зміст і ключові аспекти поточних обговорень, які, як ми сподіваємося, зможемо довести до успішного завершення найближчими днями. (...) Цінність цієї угоди з Києвом є політичною та символічною, оскільки вона дає чіткий сигнал на користь міжнародного права

- вказав голова МЗС Італії.

Таяні сказав, що Італія також підтримує відновлення України, заявивши, що це відбудеться у два етапи: один, поки війна ще триває, та інший після.

Італійський міністр заявив, що смерть в ув'язненні лідера російської опозиції Олексія Навального призвела до "прискорення" зусиль на підтримку України.

"Драматична смерть опонента путіна сталася лише за кілька днів від другої річниці невиправданої та жорстокої агресії росії проти України", - сказав Таяні.

"Як ви знаєте, на моє доручення ми вчора викликали посла росії в МЗС у Римі. І в понеділок у Брюсселі я хотів, також у межах головування Італії в G7, провести довгу розмову з (вдовою Навального) Юлією Навальною, яка брала участь у Європейській раді із закордонних справ", - вказав він.

Україна підпише нові безпекові угоди з кількома країнами в найближчі тижні - Зеленський21.02.24, 20:45 • 27862 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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