Україна підпише нові безпекові угоди з кількома країнами в найближчі тижні - Зеленський

Україна підпише безпекові угоди із кількома країнами у найближчі тижні. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у своєму щоденному відеозверненні до українців, передає УНН.

Вже найближчими тижнями готуємо кілька нових безпекових угод. Я вдячний нашим командам, які їх готують, я вдячний партнерам. – анонсував Президент.

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Володимир Зеленський пообіцяв, що нові безпекові угоди з нашими партнерами будуть "дуже предметні".

Зокрема, він повідомив що там буде окреслена нова оборонна підтримка для наших воїнів, конкретні фінансові гарантії для нашої держави, і політична взаємодія, що за словами Президента Зеленського "наближає Україну – нашу державу, наше суспільство – до більших можливостей, до більшої взаємодії зі світом, до більшої сили".

Втім Зеленський не конкретизував з якими саме країнами Україна підпише безпекові угоди у найближчі тижні.

Нагадаємо

Напередодні УНН писав із посиланням на ОП про те що Україна та Канада провели дводенний раунд переговорів щодо укладення двосторонньої безпекової угоди.

Того ж дня Україна продовжила онлайн-переговори з Італією щодо двосторонньої безпекової угоди в рамках імплементації декларації G7 на підтримку України.

Минулого тижня повідомив прессекретар президента України Сергій Никифоров в ефірі "Ми-Україна" анонсував, що наступними країнами, з якими Україна підпише двосторонні безпекові угоди можуть стати Данія та Нідерланди.