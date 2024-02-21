Украина подпишет новые соглашения по безопасности с несколькими странами в ближайшие недели - Зеленский

Украина подпишет соглашения по безопасности с несколькими странами в ближайшие недели. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в своем ежедневном видеообращении к украинцам, передает УНН.

Уже в ближайшие недели готовим несколько новых соглашений по безопасности. Я благодарен нашим командам, которые их готовят, я благодарен партнерам. - анонсировал Президент.

Детали

Владимир Зеленский пообещал, что новые соглашения по безопасности с нашими партнерами будут "очень предметные".

В частности, он сообщил, что там будет очерчена новая оборонная поддержка для наших воинов, конкретные финансовые гарантии для нашего государства, и политическое взаимодействие, что по словам Президента Зеленского "приближает Украину - наше государство, наше общество - к большим возможностям, к большему взаимодействию с миром, к большей силе".

Впрочем Зеленский не конкретизировал с какими именно странами Украина подпишет соглашения по безопасности в ближайшие недели.

Напомним

Накануне УНН писал со ссылкой на ОП о том, что Украина и Канада провели двухдневный раунд переговоров по заключению двустороннего соглашения по безопасности.

В тот же день Украина продолжила онлайн-переговоры с Италией по двустороннему соглашению по безопасности в рамках имплементации декларации G7 в поддержку Украины.

На прошлой неделе сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в эфире "Мы-Украина" анонсировал, что следующими странами, с которыми Украина подпишет двусторонние соглашения по безопасности могут стать Дания и Нидерланды.