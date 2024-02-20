Україна та Канада провели дводенний раунд переговорів щодо двосторонньої безпекової угоди

Україна та Канада провели дводенний раунд переговорів щодо укладення двосторонньої безпекової угоди. Про перебіг цих перемовин повідомили у пресслужбі офіційного інтернет-представництва Президента України, передає УНН.

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Українська переговорна група на чолі із заступником керівника Офісу Президента України Ігорем Жовквою впродовж двох днів вели перемовини щодо з канадською делегацією, щодо укладення двосторонньої безпекової угоди. Групу від Канади очолила політична директорка Міністерства міжнародних справ Хайді Хулан, яка особисто завітала в Україну для проведення переговорів.

За даними українського відомства сторони продовжили обговорення тематичних блоків та конкретних положень відповідної угоди.

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Цього ж дня Україна продовжила онлайн-переговори з Італією щодо двосторонньої безпекової угоди в рамках імплементації декларації G7 на підтримку України.