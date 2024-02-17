Україна може найближчим часом підписати двосторонні безпекові угоди з Данією та Нідерландами - ОП
Київ • УНН
Україна може найближчим часом підписати двосторонні угоди про безпеку з Данією та Нідерландами, повідомив прес-секретар президента Зеленського.
Данія та Нідерланди можуть стати наступними країнами, з якими Україна підпише двосторонні безпекові угоди. Про це повідомив прессекретар президента України Сергій Никифоров в ефірі "Ми-Україна", передає УНН.
За його словами, підписання цих угод є дуже важливим для України.
"Я би відзначив зустрічі із пані прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен і з паном прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Тому що вчора були підписані дуже важливі безпекові угоди з Німеччиною та Францією. І судячи з динаміки, яка є про підготовку наступних двосторонніх безпекових угод в рамках Вільнюської декларації Групи семи виглядає так, що саме Данія і Нідерланди будуть наступними країнами, з якими такі угоди будуть підписані", - зазначив Никифоров.
Водночас він наголосив, що не може розповісти, коли саме будуть підписані ці угоди.
"Але думаю, що це станеться зовсім скоро", - додав прессекретар президента України.
Нагадаємо
16 лютого президент України Володимир Зеленський уклав одразу дві безпекові угоди - з Німеччиною та Францією.