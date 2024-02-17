Украина может в ближайшее время подписать двусторонние соглашения по безопасности с Данией и Нидерландами - ОП
Киев • УНН
Украина может в ближайшее время подписать двусторонние соглашения о безопасности с Данией и Нидерландами, сообщил пресс-секретарь президента Зеленского.
Дания и Нидерланды могут стать следующими странами, с которыми Украина подпишет двусторонние соглашения по безопасности. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в эфире "Мы-Украина", передает УНН.
По его словам, подписание этих соглашений является очень важным для Украины.
"Я бы отметил встречи с госпожой премьер-министром Дании Метте Фредериксен и с господином премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Потому что вчера были подписаны очень важные соглашения по безопасности с Германией и Францией. И судя по динамике, которая есть о подготовке следующих двусторонних соглашений по безопасности в рамках Вильнюсской декларации Группы семи выглядит так, что именно Дания и Нидерланды будут следующими странами, с которыми такие соглашения будут подписаны", - отметил Никифоров.
В то же время он подчеркнул, что не может рассказать, когда именно будут подписаны эти соглашения.
"Но думаю, что это произойдет совсем скоро", - добавил пресс-секретарь президента Украины.
Напомним,
16 февраля президент Украины Владимир Зеленский заключил сразу два соглашения по безопасности - с Германией и Францией.
Украина может в ближайшее время подписать двусторонние соглашения по безопасности с Данией и Нидерландами - ОП
Украина может в ближайшее время подписать двусторонние соглашения о безопасности с Данией и Нидерландами, сообщил пресс-секретарь президента Зеленского.
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