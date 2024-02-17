Украина может в ближайшее время подписать двусторонние соглашения по безопасности с Данией и Нидерландами - ОП

Эксклюзив
Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению
16.02.24  •  172598 просмотра

Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению

Эксклюзив
Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году
16.02.24  •  228795 просмотра

Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году

Эксклюзив
Ремонт "синей ветки" столичного метро: на каком этапе работы
16.02.24  •  183543 просмотра

Ремонт "синей ветки" столичного метро: на каком этапе работы

Эксклюзив
На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко
15.02.24  •  208272 просмотра

На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко

Эксклюзив
Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат
14.02.24  •  287576 просмотра

Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат

Эксклюзив
Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина
14.02.24  •  280196 просмотра

Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина

Эксклюзив
Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу
14.02.24  •  228749 просмотра

Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу

Эксклюзив
Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт
14.02.24  •  216032 просмотра

Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт

Эксклюзив
Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"
13.02.24  •  223758 просмотра

Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"

Эксклюзив
ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист
12.02.24  •  251317 просмотра

ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Украина может в ближайшее время подписать двусторонние соглашения по безопасности с Данией и Нидерландами - ОП

Украина может в ближайшее время подписать двусторонние соглашения по безопасности с Данией и Нидерландами - ОП

Киев  •  УНН

17 февраля 2024, 17:47  •  12226 просмотра

Read in English

Украина может в ближайшее время подписать двусторонние соглашения о безопасности с Данией и Нидерландами, сообщил пресс-секретарь президента Зеленского.

Дания и Нидерланды могут стать следующими странами, с которыми Украина подпишет двусторонние соглашения по безопасности. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в эфире "Мы-Украина", передает УНН.

По его словам, подписание этих соглашений является очень важным для Украины.

"Я бы отметил встречи с госпожой премьер-министром Дании Метте Фредериксен и с господином премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Потому что вчера были подписаны очень важные соглашения по безопасности с Германией и Францией. И судя по динамике, которая есть о подготовке следующих двусторонних соглашений по безопасности в рамках Вильнюсской декларации Группы семи выглядит так, что именно Дания и Нидерланды будут следующими странами, с которыми такие соглашения будут подписаны", - отметил Никифоров.

В то же время он подчеркнул, что не может рассказать, когда именно будут подписаны эти соглашения.

"Но думаю, что это произойдет совсем скоро", - добавил пресс-секретарь президента Украины.

Напомним,

16 февраля президент Украины Владимир Зеленский заключил сразу два соглашения по безопасности - с Германией и Францией. 

Антонина Туманова

Антонина Туманова

ПолитикаНовости Мира
mark-ryutteМарк Рютте
mette-frederiksenМетте Фредериксен
g7G7
daniyaДания
frantsiyaФранция
germaniyaГермания
niderlandiНидерланды
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
Україна може найближчим часом підписати двосторонні безпекові угоди з Данією та Нідерландами - ОП
Ukraine may soon sign bilateral security agreements with Denmark and the Netherlands - OP
Новости по теме

Украина может в ближайшее время подписать двусторонние соглашения по безопасности с Данией и Нидерландами - ОП

Украина может в ближайшее время подписать двусторонние соглашения о безопасности с Данией и Нидерландами, сообщил пресс-секретарь президента Зеленского.

Политика •   •  12226 просмотра
Украина может в ближайшее время подписать двусторонние соглашения по безопасности с Данией и Нидерландами - ОП

Похожий на "Герань-2": на юге Молдовы вблизи границы с Украиной нашли фрагменты беспилотника

Фрагменты беспилотника, похожего на "Герань-2", были найдены вблизи молдавско-украинской границы в поле примерно в 2 км от границы и в 5 км от села на юге Молдовы.

Война •   •  13964 просмотра
Похожий на "Герань-2": на юге Молдовы вблизи границы с Украиной нашли фрагменты беспилотника

Ситуация на фронте и поддержка на пути в НАТО: Зеленский встретился с избранным президентом Финляндии

Зеленский встретился с новоизбранным президентом Александром Стуббом на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, поблагодарил его за осуждение российской агрессии, проинформировал о приоритетных оборонных потребностях Украины и важности поддержки Финляндией пути Украины в НАТО.

Война •   •  17544 просмотра
Ситуация на фронте и поддержка на пути в НАТО: Зеленский встретился с избранным президентом Финляндии

Завтра движение будет заблокировано в обоих направлениях: на пункт пропуска "Ягодин - Дорогуск" направляются фермеры из Германии, Бельгии, Нидерландов и Франции

Из-за забастовки местных фермеров в воскресенье в пункте пропуска Ягодин-Дорогуск между Польшей и Украиной будет заблокировано движение грузовиков в обоих направлениях. К масштабной акции протеста присоединятся фермеры из Германии, Бельгии, Нидерландов и Франции.

Экономика •   •  16089 просмотра
Завтра движение будет заблокировано в обоих направлениях: на пункт пропуска "Ягодин - Дорогуск" направляются фермеры из Германии, Бельгии, Нидерландов и Франции

У границы с Молдовой: в Одесской области пограничники заметили стаю волков

Пограничники в Одесской области заметили стаю волков вблизи молдавской границы с помощью средств наблюдения.

Общество •   •  15252 просмотра
У границы с Молдовой: в Одесской области пограничники заметили стаю волков

Проинформировал о первоочередных оборонных потребностях Украины: в Мюнхене Зеленский встретился с делегацией Сената США

Президент Зеленский поблагодарил сенаторов США за двухпартийную поддержку Украины и обсудил с ними приоритетные оборонные потребности.

Война •   •  20815 просмотра
Проинформировал о первоочередных оборонных потребностях Украины: в Мюнхене Зеленский встретился с делегацией Сената США

Не приближайтесь к диким и бездомным животным: в Украине резко распространяется бешенство

В Украине лиса напала на женщину, которая гуляла с двумя детьми, что свидетельствует о росте случаев бешенства среди диких животных из-за запрета охоты во время войны.

Общество •   •  16376 просмотра
Не приближайтесь к диким и бездомным животным: в Украине резко распространяется бешенство

Спецназовцы ГУР неделю держали оборону последней дороги из Авдеевки, обеспечивая эвакуационный коридор

Украинские спецназовцы в течение недели обеспечивали безопасность эвакуационного коридора из Авдеевки, защищая последнюю дорогу из города от наступления российских войск.

Война •   •  22226 просмотра
Спецназовцы ГУР неделю держали оборону последней дороги из Авдеевки, обеспечивая эвакуационный коридор

Пообещали удерживать активы рф и осудили поставки оружия Северной Кореей москве: главы МИД G7 сделали заявление в поддержку Украины

Министры иностранных дел G7 опубликовали совместное заявление, в котором осудили российскую агрессию в Украине, поставки Северной Кореей оружия москве и призвали Иран прекратить помощь российским военным.

Война •   •  24460 просмотра
Пообещали удерживать активы рф и осудили поставки оружия Северной Кореей москве: главы МИД G7 сделали заявление в поддержку Украины

Президент Чехии "нашел" для Украины 800 тыс. снарядов различного калибра

Чешская Республика может поставить Украине 500 000 155-мм и 300 000 122-мм артиллерийских снарядов из третьих стран в течение нескольких недель, если она обеспечит необходимое финансирование.

Война •   •  22993 просмотра
Президент Чехии "нашел" для Украины 800 тыс. снарядов различного калибра