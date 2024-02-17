Украина может в ближайшее время подписать двусторонние соглашения по безопасности с Данией и Нидерландами - ОП

Дания и Нидерланды могут стать следующими странами, с которыми Украина подпишет двусторонние соглашения по безопасности. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в эфире "Мы-Украина", передает УНН.

По его словам, подписание этих соглашений является очень важным для Украины.

"Я бы отметил встречи с госпожой премьер-министром Дании Метте Фредериксен и с господином премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Потому что вчера были подписаны очень важные соглашения по безопасности с Германией и Францией. И судя по динамике, которая есть о подготовке следующих двусторонних соглашений по безопасности в рамках Вильнюсской декларации Группы семи выглядит так, что именно Дания и Нидерланды будут следующими странами, с которыми такие соглашения будут подписаны", - отметил Никифоров.

В то же время он подчеркнул, что не может рассказать, когда именно будут подписаны эти соглашения.

"Но думаю, что это произойдет совсем скоро", - добавил пресс-секретарь президента Украины.

Напомним,

16 февраля президент Украины Владимир Зеленский заключил сразу два соглашения по безопасности - с Германией и Францией.