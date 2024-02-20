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Україна та Італія провели новий раунд переговорів щодо двосторонньої безпекової угоди

Україна та Італія провели новий раунд переговорів щодо двосторонньої безпекової угоди

Київ • УНН

 • 31085 перегляди

Україна продовжила онлайн-переговори з Італією щодо двосторонньої безпекової угоди в рамках імплементації декларації G7 на підтримку України.

Українська переговорна група провела черговий онлайн-раунд перемовин з італійською делегацією, передає УНН із посиланням на Офіс Президента.

"У продовження роботи над двосторонньою безпековою угодою на виконання Спільної декларації G7 про підтримку України українська переговорна група на чолі із заступником керівника Офісу Глави держави Ігорем Жовквою провела черговий онлайн-раунд перемовин з італійською делегацією", - йдеться у повідомленні.

За даними ОП, сторони продовжили опрацювання структурних блоків та окремих положень відповідної угоди та скоординували графік подальших переговорів для фіналізації документа.

Україна може найближчим часом підписати двосторонні безпекові угоди з Данією та Нідерландами - ОП17.02.24, 19:47 • 32954 перегляди

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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