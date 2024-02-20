Украина и Италия провели новый раунд переговоров по двустороннему соглашению по безопасности
Киев • УНН
Украина продолжила онлайн-переговоры с Италией по двустороннему соглашению по безопасности в рамках имплементации декларации G7 в поддержку Украины.
Украинская переговорная группа провела очередной онлайн-раунд переговоров с итальянской делегацией, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.
"В продолжение работы над двусторонним соглашением по безопасности на выполнение Совместной декларации G7 о поддержке Украины украинская переговорная группа во главе с заместителем руководителя Офиса Главы государства Игорем Жовквой провела очередной онлайн-раунд переговоров с итальянской делегацией", - говорится в сообщении.
По данным ОП, стороны продолжили проработку структурных блоков и отдельных положений соответствующего соглашения и скоординировали график дальнейших переговоров для финализации документа.
Украина может в ближайшее время подписать двусторонние соглашения по безопасности с Данией и Нидерландами - ОП17 февраля 2024, 17:47 • 30646 просмотров
Украина и Италия провели новый раунд переговоров по двустороннему соглашению по безопасности
Украина продолжила онлайн-переговоры с Италией по двустороннему соглашению по безопасности в рамках имплементации декларации G7 в поддержку Украины.
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