Украина и Италия провели новый раунд переговоров по двустороннему соглашению по безопасности

Эксклюзив
рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш
  •  103648 просмотра

рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш

Эксклюзив
Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа
  •  113081 просмотра

Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа

Эксклюзив
Может быть элементом мягкого шантажа - эксперт об информационной атаке на Минобороны и ДОТ
  •  117347 просмотра

Может быть элементом мягкого шантажа - эксперт об информационной атаке на Минобороны и ДОТ

Эксклюзив
Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник
19.02.24  •  157202 просмотра

Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник

Юрист о формировании санкционных списков: стоит задать вопрос, что важнее - новость о том, как наказали лиц, несущих угрозу, или реальное определение, кто является угрозой
19.02.24  •  257287 просмотра

Юрист о формировании санкционных списков: стоит задать вопрос, что важнее - новость о том, как наказали лиц, несущих угрозу, или реальное определение, кто является угрозой

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 3,2 тыс. грузовиков
18.02.24  •  202982 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 3,2 тыс. грузовиков

Эксклюзив
Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению
16.02.24  •  318940 просмотра

Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению

Эксклюзив
Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году
16.02.24  •  368829 просмотра

Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году

Эксклюзив
Ремонт "синей ветки" столичного метро: на каком этапе работы
16.02.24  •  286583 просмотра

Ремонт "синей ветки" столичного метро: на каком этапе работы

Эксклюзив
На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко
15.02.24  •  291314 просмотра

На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
Украина и Италия провели новый раунд переговоров по двустороннему соглашению по безопасности

Украина и Италия провели новый раунд переговоров по двустороннему соглашению по безопасности

Киев  •  УНН

20 февраля 2024, 18:27  •  1928 просмотра

Read in English

Украина продолжила онлайн-переговоры с Италией по двустороннему соглашению по безопасности в рамках имплементации декларации G7 в поддержку Украины.

Украинская переговорная группа провела очередной онлайн-раунд переговоров с итальянской делегацией, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

"В продолжение работы над двусторонним соглашением по безопасности на выполнение Совместной декларации G7 о поддержке Украины украинская переговорная группа во главе с заместителем руководителя Офиса Главы государства Игорем Жовквой провела очередной онлайн-раунд переговоров с итальянской делегацией", - говорится в сообщении.

По данным ОП, стороны продолжили проработку структурных блоков и отдельных положений соответствующего соглашения и скоординировали график дальнейших переговоров для финализации документа.

Украина может в ближайшее время подписать двусторонние соглашения по безопасности с Данией и Нидерландами - ОП17 февраля 2024, 17:47 • 30646 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

ПолитикаНовости Мира
kantselyariya-prezidenta-ukrainiКанцелярия Президента Украины
daniyaДания
niderlandiНидерланды
ukrainaУкраина
Україна та Італія провели новий раунд переговорів щодо двосторонньої безпекової угоди
Ukraine and Italy hold a new round of talks on a bilateral security agreement
Новости по теме

Украина и Италия провели новый раунд переговоров по двустороннему соглашению по безопасности

Украина продолжила онлайн-переговоры с Италией по двустороннему соглашению по безопасности в рамках имплементации декларации G7 в поддержку Украины.

Политика •   •  1928 просмотра
Украина и Италия провели новый раунд переговоров по двустороннему соглашению по безопасности

Около 800 тысяч россиян незаконно переехали в оккупированный Крым - Ташева

По данным постоянного представителя Украины в Крыму, около 800 000 россиян незаконно переехали на оккупированный Крымский полуостров.

Война •   •  6401 просмотра
Около 800 тысяч россиян незаконно переехали в оккупированный Крым - Ташева

Зеленский создал военную администрацию в Вараше - городе-спутнике Ровенской АЭС

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом создал военную администрацию в городе Вараш Ровенской области. Этот город также называют спутником Ровенской атомной электростанции (РАЭС).

Война •   •  9938 просмотра
Зеленский создал военную администрацию в Вараше - городе-спутнике Ровенской АЭС

Применение всех видов беспилотных систем ВСУ на ряд пунктов выше и эффективнее, чем у противника - заместитель главнокомандующего

По словам заместителя главнокомандующего Вооруженных сил Украины Вадима Сухаревского, Вооруженные силы Украины используют беспилотные летательные аппараты эффективнее, чем российские войска, с эффективностью на несколько пунктов выше.

Война •   •  8369 просмотра
Применение всех видов беспилотных систем ВСУ на ряд пунктов выше и эффективнее, чем у противника - заместитель главнокомандующего

Вражеский беспилотник атаковал гражданское авто на Харьковщине: двое мужчин погибли, женщина - ранена

В селе Петропавловка Харьковской области российский беспилотник-камикадзе попал в гражданский автомобиль, в результате чего погибли двое мужчин и ранена женщина.

Война •   •  9242 просмотра
Вражеский беспилотник атаковал гражданское авто на Харьковщине: двое мужчин погибли, женщина - ранена

Махинации на медицинских закупках: двум депутатам Запорожского облсовета и помощнику одного из них объявили подозрение

Заместителю председателя Запорожского областного совета, его помощнику и местному депутату сообщено о подозрении в махинациях с медицинскими закупками на сумму более 650 тыс. грн взятки.

Политика •   •  8000 просмотра
Махинации на медицинских закупках: двум депутатам Запорожского облсовета и помощнику одного из них объявили подозрение

Приведет к потере рабочих мест: польский министр предостерегает от полной блокады границы Украины

Министр сельского хозяйства Польши отметил сохранение торговли с Украиной. По его словам, полная блокада границы приведет к тому, что многие из поляков может потери рабочие места.

Политика •   •  8185 просмотра
Приведет к потере рабочих мест: польский министр предостерегает от полной блокады границы Украины

США введут "серьезные санкции" против рф из-за смерти Навального и войны в Украине - Кирби

В пятницу США объявят о новых санкциях против россии в ответ на смерть оппозиционера Алексея Навального и продолжающуюся войну россии в Украине.

Война •   •  11380 просмотра
США введут "серьезные санкции" против рф из-за смерти Навального и войны в Украине - Кирби

Для преодоления польской блокады Украина может увеличить экспорт через порты Дуная - Bloomberg

Украина стремится создать дополнительный экспортный маршрут, чтобы обойти проблемы с польской границей. Сейчас среди вариантов украинского правительства - увеличение объемов перевозок через реку Дунай

Экономика •   •  10782 просмотра
Для преодоления польской блокады Украина может увеличить экспорт через порты Дуная - Bloomberg

Дело Деркача: ВАКС будет осуществлять специальное судебное производство, заседание назначено на 19 марта

Высший антикоррупционный суд принял решение о проведении специального судебного производства в отношении народного депутата Андрея Деркача, которого обвиняют в государственной измене и незаконном обогащении за получение 567 000 долларов от российских спецслужб для подрыва Украины.

Политика •   •  12305 просмотра
Дело Деркача: ВАКС будет осуществлять специальное судебное производство, заседание назначено на 19 марта