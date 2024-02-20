Украина и Италия провели новый раунд переговоров по двустороннему соглашению по безопасности

Украинская переговорная группа провела очередной онлайн-раунд переговоров с итальянской делегацией, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

"В продолжение работы над двусторонним соглашением по безопасности на выполнение Совместной декларации G7 о поддержке Украины украинская переговорная группа во главе с заместителем руководителя Офиса Главы государства Игорем Жовквой провела очередной онлайн-раунд переговоров с итальянской делегацией", - говорится в сообщении.

По данным ОП, стороны продолжили проработку структурных блоков и отдельных положений соответствующего соглашения и скоординировали график дальнейших переговоров для финализации документа.

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