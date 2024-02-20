Украина и Канада провели двухдневный раунд переговоров по двустороннему соглашению по безопасности
Киев • УНН
Украина провела двухдневные переговоры с Канадой по заключению двустороннего соглашения о безопасности.
Украина и Канада провели двухдневный раунд переговоров по заключению двустороннего соглашения по безопасности. О ходе этих переговоров сообщили в пресс-службе официального интернет-представительства Президента Украины, передает УНН.
Детали
Украинская переговорная группа во главе с заместителем руководителя Офиса Президента Украины Игорем Жовквой в течение двух дней вели переговоры с канадской делегацией, по заключению двустороннего соглашения по безопасности. Группу от Канады возглавила политический директор Министерства международных дел Хайди Хулан, которая лично посетила Украину для проведения переговоров.
По данным украинского ведомства стороны продолжили обсуждение тематических блоков и конкретных положений соответствующего соглашения.
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В этот же день Украина продолжила онлайн-переговоры с Италией по двустороннему соглашению по безопасности в рамках имплементации декларации G7 в поддержку Украины.
Украина и Канада провели двухдневный раунд переговоров по двустороннему соглашению по безопасности
Украина провела двухдневные переговоры с Канадой по заключению двустороннего соглашения о безопасности.
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