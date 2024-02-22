Италия надеется вскоре подписать соглашение по безопасности с Украиной - глава МИД
Киев • УНН
Италия близка к подписанию двустороннего соглашения о безопасности с Украиной, которое будет иметь политическое и символическое значение для поддержки международного права.
Заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил в четверг, что Италия близка к подписанию двустороннего соглашения о безопасности с Украиной, добавив, что это соглашение имеет "политическое и символическое" значение, пишет УНН со ссылкой на ANSA.
"Я счел важным и срочным доложить вам о переговорах с украинскими властями по двустороннему соглашению о сотрудничестве в сфере безопасности, которое премьер-министр собирается подписать", - заявил Таяни на объединенном заседании комитетов нижней палаты и сената по обороне и иностранным делам.
Я считаю своим долгом заранее уведомить парламент о содержании и ключевых аспектах текущих обсуждений, которые, как мы надеемся, сможем довести до успешного завершения в ближайшие дни. (...) Ценность этого соглашения с Киевом является политической и символической, поскольку оно дает четкий сигнал в пользу международного права
Таяни сказал, что Италия также поддерживает восстановление Украины, заявив, что это произойдет в два этапа: один, пока война еще продолжается, и другой после.
Итальянский министр заявил, что смерть в заключении лидера российской оппозиции Алексея Навального привела к "ускорению" усилий в поддержку Украины.
"Драматическая смерть оппонента путина произошла всего за несколько дней от второй годовщины неоправданной и жестокой агрессии россии против Украины", - сказал Таяни.
"Как вы знаете, по моему поручению мы вчера вызвали посла россии в МИД в Риме. И в понедельник в Брюсселе я хотел, также в рамках председательства Италии в G7, провести долгий разговор с (вдовой Навального) Юлией Навальной, которая участвовала в Европейском совете по иностранным делам", - указал он.
Украина подпишет новые соглашения по безопасности с несколькими странами в ближайшие недели - Зеленский21 февраля 2024, 18:45 • 25004 просмотра
Италия надеется вскоре подписать соглашение по безопасности с Украиной - глава МИД
Италия близка к подписанию двустороннего соглашения о безопасности с Украиной, которое будет иметь политическое и символическое значение для поддержки международного права.
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