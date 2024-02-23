Украина подписала соглашение по безопасности с Данией - первой страной за пределами G7
Киев • УНН
Украина подписала свое первое соглашение по безопасности со страной, не входящей в G7, Данией, о предоставлении военной поддержки, включая истребители, боеприпасы и обучение, а также долгосрочную финансовую помощь.
23 февраля во Львове Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Дании Метте Фредериксен подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке. Дания будет продолжать оказывать поддержку Украине в течение десяти лет срока действия этого соглашения. Об этом сообщил заместитель главы ОП Игорь Жовква, передает УНН.
Очередное соглашение по безопасности Украины во исполнение Вильнюсской декларации Группы Семи. Отныне и с Данией! Сегодня во Львове Президент Украины Владимир Зеленский и Премьер-министр Дании Метте Фредериксен подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке между Украиной и Данией
Он отметил, что Дания - первая страна, не являющаяся членом "Группы семи", с которой Украина заключила подобное соглашение.
По словам Жовквы, соглашение определяет конкретные объемы поддержки нашего государства.
В 2024 году военная поддержка Дании составит не менее 1,8 млрд евро. Кроме того, Датский Фонд в поддержку Украины выделил 8,5 млрд евро на текущую помощь нашего государства в 2023-2028 годах.
В соглашении содержатся классические положения относительно четкой поддержки будущего членства Украины в ЕС и НАТО, нашего пути реформ, сотрудничества в области оборонной промышленности, в сфере разведки, кибербезопасности, восстановления Украины, а также вопросы санкций и привлечения агрессора к ответственности.
Впрочем, существенно отличает соглашение с Данией от предыдущих - мощный военный блок
Дания как сопредседатель Коалиции военно-воздушных сил (AFCC) и участник Коалиции интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны "будет поддерживать усилия по обеспечению целостного потенциала F-16 через Коалицию военно-воздушных сил (AFCC), в частности путем предоставления истребителей, боеприпасов, тренажеров и обучения, а также делая вклад в долгосрочное обслуживание истребителей и создание надлежащих условий в Украине".
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Кроме того, в соглашении закрепляется поддержка развития морского флота Украины, усилий по разминированию, а также предоставление Данией высокотехнологичной военной помощи: беспилотников, средств связи, радаров и оборудования для обнаружения.
Дания будет продолжать оказывать поддержку Украине в течение десяти лет срока действия этого Соглашения и с возможностью его продления по согласию сторон" - указал Жовква.
Также в соглашении зафиксировали механизм консультаций в течение 24 часов по запросу любой из сторон в случае будущего вооруженного нападения россии.
"В ближайшее время - еще больше сильных голосов в поддержку Украины", - добавил Жовква.
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Украина подписала соглашение по безопасности с Данией - первой страной за пределами G7
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