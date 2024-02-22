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Зеленский утвердил задачи уполномоченного по вопросам реализации международных гарантий безопасности

Зеленский утвердил задачи уполномоченного по вопросам реализации международных гарантий безопасности

Киев  •  УНН

22 февраля 2024, 15:22  •  13447 просмотра

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Зеленский утвердил новую должность специального уполномоченного президента по вопросам надзора за международными гарантиями безопасности и развитием сил обороны.

Президент Владимир Зеленский утвердил положение о Специальном уполномоченном Президента по вопросам реализации международных гарантий безопасности и развития сил обороны Украины, передает УНН.

"Утвердить Положение о Специальном уполномоченном Президента Украины по вопросам реализации международных гарантий безопасности и развития сил обороны Украины", - говорится в указе Зеленского №88/2024.

Таким, образом Зеленский утвердил, что Специальный уполномоченный назначается на должность и освобождается от должности Президентом Украины.

Также Специальный уполномоченный руководствуется в своей деятельности Конституцией и законами Украины, международными договорами Украины, актами Президента Украины и Кабинета Министров Украины, распоряжениями Руководителя Офиса Президента Украины, приказами Руководителя Аппарата Офиса Президента Украины, а также настоящим Положением.

Основными задачами Специального уполномоченного, в частности, являются:

- анализ вопросов, связанных с реализацией международных гарантий безопасности и развитием сил обороны Украины, и причин возникновения соответствующих проблемных вопросов, внесение предложений относительно путей их решения;

- мониторинг реализации международных гарантий безопасности и внесение в установленном порядке Президенту Украины предложений по улучшению состояния их воплощения;

- подготовка Президенту Украины предложений по обеспечению согласованности действий государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций в части, касающейся развития сил обороны Украины и наращивания их возможностей;

- участие в подготовке материалов к мероприятиям с участием Президента Украины, в том числе международного характера, по вопросам, касающимся международных гарантий безопасности, развития сил обороны Украины.

Зеленский представил Евгения Мойсюка, как уполномоченного по вопросам международных гарантий безопасности для Украины и развития Сил обороны.13 февраля 2024, 18:00 • 26569 просмотров

Специальный уполномоченный в соответствии с возложенными на него задачами имеет право в установленном порядке, в частности:

- инициировать подготовку проектов актов Президента Украины по вопросам, относящимся к его компетенции;

- вносить предложения по развитию международного сотрудничества по вопросам реализации международных гарантий безопасности и развития сил обороны Украины;

- способствовать реализации договоренностей по международным гарантиям безопасности и развитию сил обороны Украины;

- осуществлять по поручению Президента Украины взаимодействие с центральными органами исполнительной власти, а также другими государственными органами, учреждениями и организациями в соответствующей сфере;

- участвовать в сотрудничестве с представительствами иностранных государств, международных организаций, научными учреждениями, аналитическими центрами по вопросам, относящимся к его компетенции;

- использовать в установленном порядке государственные, в том числе правительственные, системы связи и коммуникаций, сети специальной связи и другие технические средства.

Анна Мурашко

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