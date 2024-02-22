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Зеленський затвердив завдання уповноваженого з питань реалізації міжнародних безпекових гарантій

Київ • УНН

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Зеленський затвердив нову посаду спеціального уповноваженого президента з питань нагляду за міжнародними гарантіями безпеки та розвитком сил оборони.

Зеленський затвердив завдання уповноваженого з питань реалізації міжнародних безпекових гарантій

Президент Володимир Зеленський затвердив положення про Спеціального уповноваженого Президента з питань реалізації міжнародних безпекових гарантій та розвитку сил оборони України, передає УНН.

"Затвердити Положення про Спеціального уповноваженого Президента України з питань реалізації міжнародних безпекових гарантій та розвитку сил оборони України", - йдеться в указі Зеленського №88/2024.

Таким, чином Зеленський затвердив, що, Спеціальний уповноважений призначається на посаду і звільняється з посади Президентом України.

Також Спеціальний уповноважений керується у своїй діяльності Конституцією та законами України, міжнародними договорами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, розпорядженнями Керівника Офісу Президента України, наказами Керівника Апарату Офісу Президента України, а також цим Положенням.

Основними завданнями Спеціального уповноваженого, зокрема, є:

• аналіз питань, пов’язаних із реалізацією міжнародних безпекових гарантій та розвитком сил оборони України, та причин виникнення відповідних проблемних питань, внесення пропозицій щодо шляхів їх вирішення;

• моніторинг реалізації міжнародних безпекових гарантій та внесення в установленому порядку Президентові України пропозицій щодо покращення стану їх втілення;

• підготовка Президентові України пропозицій щодо забезпечення узгодженості дій державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій у частині, що стосується розвитку сил оборони України та нарощування їх спроможностей;

• участь у підготовці матеріалів до заходів за участю Президента України, у тому числі міжнародного характеру, з питань, що стосуються міжнародних безпекових гарантій, розвитку сил оборони України.

Зеленський представив Євгена Мойсюка, як уповноваженого з питань реалізації міжнародних безпекових гарантій та розвитку Сил оборони13.02.24, 20:00 • 28900 переглядiв

Спеціальний уповноважений відповідно до покладених на нього завдань має право в установленому порядку, зокрема:

• ініціювати підготовку проектів актів Президента України з питань, що належать до його компетенції;

• вносити пропозиції щодо розвитку міжнародної співпраці з питань реалізації міжнародних безпекових гарантій та розвитку сил оборони України;

• сприяти реалізації домовленостей щодо міжнародних безпекових гарантій та розвитку сил оборони України;

• здійснювати за дорученням Президента України взаємодію з центральними органами виконавчої влади, а також іншими державними органами, установами і організаціями у відповідній сфері;

• брати участь у співробітництві з представництвами іноземних держав, міжнародних організацій, науковими установами, аналітичними центрами з питань, що належать до його компетенції;

• використовувати в установленому порядку державні, у тому числі урядові, системи зв'язку і комунікацій, мережі спеціального зв'язку та інші технічні засоби.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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