Зеленський представив Євгена Мойсюка, як уповноваженого з питань реалізації міжнародних безпекових гарантій та розвитку Сил оборони

В Україні з’явився спеціальний уповноважений по гарантіях безпеки. На цю посаду Президент призначив генерал-лейтенанта Євгена Мойсюка. Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму вечірньому відеозверненні, передає УНН.

Триває перезавантаження інституцій нашої держави. Зокрема, Сил оборони. А сьогодні – і сил дипломатії. Генерал-лейтенант Євген Мойсюк призначений спеціальним уповноваженим і буде займатися реалізацією міжнародних безпекових гарантій для України та розвитком Сил оборони. – повідомив український глава держави.

Деталі

Зеленський наголосив, що нині в ОП працюють над створенням для України принципово нової системи безпекових відносин із провідними державами світу. Відтак "кожен елемент таких відносин має бути повністю реалізований. Щоб не було жодної декларативності", – зазначив Президент.

Він відзначив, що вже є безпекова угода з Великою Британією, і Україна готує нові амбітні угоди. Зеленський також додав, що мова йде не лише про європейські сили.

Кожна домовленість із партнерами має бути реалізована якнайшвидше.

– резюмував Зеленський.

Зеленський планує відвідати Париж та Берлін, аби лобіювати допомогу для України – Bloomberg News

Додатково

Євген Мойсюк — генерал-лейтенант Збройних сил України, заступник Головнокомандувача ЗСУ. У минулому — командувач Десантно-штурмових військ Збройних сил України, перший заступник командувача ДШВ, командир 81-ї аеромобільної бригади. Учасник російсько-української війни

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що Україна і Франція завершують роботу над угодою про безпеку, договір обговорювався під час телефонної розмови президентів Зеленського та Макрона

Україна готується до Мюнхенської безпекової конференції – Зеленський