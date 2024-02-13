Зеленський представив Євгена Мойсюка, як уповноваженого з питань реалізації міжнародних безпекових гарантій та розвитку Сил оборони
Київ • УНН
Президент Зеленський призначив генерал-лейтенанта Євгена Мойсюка спеціальним уповноваженим з питань гарантій безпеки України з метою імплементації міжнародних безпекових угод та розвитку сил оборони України.
В Україні з’явився спеціальний уповноважений по гарантіях безпеки. На цю посаду Президент призначив генерал-лейтенанта Євгена Мойсюка. Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму вечірньому відеозверненні, передає УНН.
Триває перезавантаження інституцій нашої держави. Зокрема, Сил оборони. А сьогодні – і сил дипломатії. Генерал-лейтенант Євген Мойсюк призначений спеціальним уповноваженим і буде займатися реалізацією міжнародних безпекових гарантій для України та розвитком Сил оборони.
Деталі
Зеленський наголосив, що нині в ОП працюють над створенням для України принципово нової системи безпекових відносин із провідними державами світу. Відтак "кожен елемент таких відносин має бути повністю реалізований. Щоб не було жодної декларативності", – зазначив Президент.
Він відзначив, що вже є безпекова угода з Великою Британією, і Україна готує нові амбітні угоди. Зеленський також додав, що мова йде не лише про європейські сили.
Кожна домовленість із партнерами має бути реалізована якнайшвидше.
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Додатково
Євген Мойсюк — генерал-лейтенант Збройних сил України, заступник Головнокомандувача ЗСУ. У минулому — командувач Десантно-штурмових військ Збройних сил України, перший заступник командувача ДШВ, командир 81-ї аеромобільної бригади. Учасник російсько-української війни
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