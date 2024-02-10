Безпекова угода з Францією знаходиться на фінальній стадії та допоможе вийти на амбітний рівень - Зеленський
Київ • УНН
Україна і Франція завершують роботу над угодою про безпеку, договір обговорювався під час телефонної розмови президентів Зеленського та Макрона.
Угода про безпекові гарантії між Україною та Францією вже на фінальному етапі. Про це Володимир Зеленський сказав у зверненні, підсумовуючи розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном, передає УНН.
Вже фіналізуємо угоду. Команди активно працюють, і можемо вийти на дуже амбітний рівень, який буде потрібним сигналом усій глобальній спільноті. Сигналом про те, що Європа вміє захищати життя, вміє додавати безпеки – на покоління
Він назвав перемовини з Макроном, під час яких обговорювалося також постачання зброї, продуктивними та потрібними саме зараз.
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