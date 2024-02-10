Соглашение по безопасности с Францией находится на финальной стадии и поможет выйти на амбициозный уровень - Зеленский

Соглашение о гарантиях безопасности между Украиной и Францией уже на финальном этапе. Об этом Владимир Зеленский сказал в обращении, подытоживая разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, передает УНН.

Уже финализируем соглашение. Команды активно работают, и можем выйти на очень амбициозный уровень, который будет нужным сигналом всему глобальному сообществу. Сигналом о том, что Европа умеет защищать жизни, умеет добавлять безопасности - на поколения - сказал Владимир Зеленский.

Он назвал переговоры с Макроном, во время которых обсуждались также поставки оружия, продуктивными и нужными именно сейчас.

Зеленский согласовал кандидатуры заместителей Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины и заместителей начальника Генштаба