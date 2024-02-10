Соглашение по безопасности с Францией находится на финальной стадии и поможет выйти на амбициозный уровень - Зеленский

Эксклюзив
Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог
09.02.24  •  137910 просмотра

Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог

Эксклюзив
Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности
09.02.24  •  165270 просмотра

Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности

Эксклюзив
Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты
09.02.24  •  150623 просмотра

Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты

Эксклюзив
Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений
08.02.24  •  201654 просмотра

Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений

Эксклюзив
Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора
08.02.24  •  238101 просмотра

Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора

Эксклюзив
Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты
08.02.24  •  205220 просмотра

Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты

Эксклюзив
В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента
08.02.24  •  185878 просмотра

В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента

Эксклюзив
Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК
07.02.24  •  205544 просмотра

Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК

Эксклюзив
Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист
07.02.24  •  203658 просмотра

Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист

Эксклюзив
В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных
07.02.24  •  207217 просмотра

В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Соглашение по безопасности с Францией находится на финальной стадии и поможет выйти на амбициозный уровень - Зеленский

Соглашение по безопасности с Францией находится на финальной стадии и поможет выйти на амбициозный уровень - Зеленский

Киев  •  УНН

10 февраль 2024, 18:27  •  13294 просмотра

Read in English

Украина и Франция завершают работу над соглашением о безопасности, договор обсуждался во время телефонного разговора президентов Зеленского и Макрона.

Соглашение о гарантиях безопасности между Украиной и Францией уже на финальном этапе. Об этом Владимир Зеленский сказал в обращении, подытоживая разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, передает УНН.

Уже финализируем соглашение. Команды активно работают, и можем выйти на очень амбициозный уровень, который будет нужным сигналом всему глобальному сообществу. Сигналом о том, что Европа умеет защищать жизни, умеет добавлять безопасности - на поколения

- сказал Владимир Зеленский.

Он назвал переговоры с Макроном, во время которых обсуждались также поставки оружия, продуктивными и нужными именно сейчас.

Зеленский согласовал кандидатуры заместителей Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины и заместителей начальника Генштаба10 февраль 2024, 17:34 • 20603 просмотра

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

Политика
samokhodnaya-gaubitsa-caesarСамоходная гаубица CAESAR
frantsiyaФранция
yevropaЕвропа
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
Безпекова угода з Францією знаходиться на фінальній стадії та допоможе вийти на амбітний рівень - Зеленський
Zelenskyy: Security agreement with France is at the final stage and will help to reach an ambitious level
Новости по теме

Соглашение по безопасности с Францией находится на финальной стадии и поможет выйти на амбициозный уровень - Зеленский

Украина и Франция завершают работу над соглашением о безопасности, договор обсуждался во время телефонного разговора президентов Зеленского и Макрона.

Политика •   •  13294 просмотра
Соглашение по безопасности с Францией находится на финальной стадии и поможет выйти на амбициозный уровень - Зеленский

Президент о производстве оружия: "То, что запланировано на год, будет выполнено"

Президент Зеленский провел совещание по увеличению отечественного производства вооружений, таких как беспилотники, артиллерийские снаряды и боеприпасы, чтобы поддержать оборону Украины.

Война •   •  20742 просмотра
Президент о производстве оружия: "То, что запланировано на год, будет выполнено"

Президент Венгрии подала в отставку на фоне скандала с помилованием мужчины, осужденного за сексуальное насилие над детьми

Президент Венгрии Каталина Новак подала в отставку после общественного резонанса, связанного с президентским помилованием мужчины, осужденного за педофилию. Она назвала это решение ошибкой.

Новости Мира •   •  14966 просмотра
Президент Венгрии подала в отставку на фоне скандала с помилованием мужчины, осужденного за сексуальное насилие над детьми

Зеленский согласовал кандидатуры заместителей Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины и заместителей начальника Генштаба

Президент Зеленский назначил полковника Вадима Сухаревского и полковника Андрея Лебеденко заместителями Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, а также утвердил новых заместителей Генерального штаба по оперативной работе, логистике и подготовке.

Политика •   •  20603 просмотра
Зеленский согласовал кандидатуры заместителей Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины и заместителей начальника Генштаба

Враг пытается прорвать оборону украинских войск на Авдеевском направлении, где за сутки отбито 32 атаки - Генштаб

В течение 717-х суток войны произошло 87 боевых столкновений. Враг продолжает обстрелы и авиаудары по всей линии фронта, украинские военные отбили многочисленные атаки в Донецкой и Харьковской областях.

Война •   •  23508 просмотра
Враг пытается прорвать оборону украинских войск на Авдеевском направлении, где за сутки отбито 32 атаки - Генштаб

Киевлянин планировал переплыть Тису на резиновом матрасе, заплатив за это 4 тыс. долларов

Пограничники задержали на Закарпатье 37-летнего киевлянина, который планировал попасть в Венгрию, переплыв реку на надувном матрасе.

Криминал и ЧП •   •  19661 просмотра
Киевлянин планировал переплыть Тису на резиновом матрасе, заплатив за это 4 тыс. долларов

Зеленский провел совещание с обновленным составом командования Вооруженными силами Украины

Президент Зеленский объявил, что провел важные встречи по обновлению сил обороны и безопасности Украины и пообещал изменения, которые сделают их сильнее.

Политика •   •  24962 просмотра
Зеленский провел совещание с обновленным составом командования Вооруженными силами Украины

Кулеба об интервью с путиным в 2024 году: все равно, что дать слово Гитлеру в 1944-м

МИД отреагировал на интервью путина американцу Такеру Карлсону. Министр Дмитрий Кулеба призвал мир не давать путину возможности давать интервью, сравнив это с предоставлением трибуны Гитлеру.

Война •   •  27360 просмотра
Кулеба об интервью с путиным в 2024 году: все равно, что дать слово Гитлеру в 1944-м

москва разорвала договор аренды с посольством Украины

Департамент городского имущества москвы разорвал договор аренды с украинским посольством через два года после того, как украинское посольство прекратило работу в рф.

Политика •   •  26632 просмотра
москва разорвала договор аренды с посольством Украины

Жертвами российской ракетной атаки по Харькову стала семья украинского прокурора Ольги Путятиной, которая погибла вместе с мужем и тремя сыновьями

Семья прокурора Ольги Путятиной, включая ее мужа и трех маленьких сыновей в возрасте 7, почти 4 и 10 месяцев, погибла в результате российского ракетного обстрела Харькова.

Общество •   •  31677 просмотра
Жертвами российской ракетной атаки по Харькову стала семья украинского прокурора Ольги Путятиной, которая погибла вместе с мужем и тремя сыновьями