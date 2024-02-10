Зеленский согласовал кандидатуры заместителей Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины и заместителей начальника Генштаба

Заместителями главнокомандующего ВСУ Александра Сырского стали Вадим Сухаревский и Андрей Лебеденко. Об этом сказал в обращении президент Владимир Зеленский, передает УНН.

Сегодня весь день проводил совещания с военным руководством и правительством. Продолжаем перезагрузку команды управления в Силах обороны. Теперь к выполнению новых обязанностей приступают люди, которых хорошо знают в армии и которые сами хорошо знают, что нужно армии. Боевые командиры этой войны, чей опыт будет полезен именно на общеармейском уровне - сказал президент в обращении.

Он сообщил, что заместителями Главкома Александра Сырского стали полковник Вадим Сухаревский, который возглавил направление беспилотных систем и развития применения дронов нашими воинами, и полковник Андрей Лебеденко, направление которого - инновации, именно технологический компонент армии и боевых систем.

Нужна четкая практика работы с новыми технологиями - отметил Зеленский.

В то же время, он согласовал кандидатуры заместителей начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины. Ими стали бригадный генерал Владимир Горбатюк, который возглавил направление по оперативной работе, работе штабов, планированию, управлению.

В каждом штабе должны на сто процентов понимать фронт - добавил президент.

Еще одним заместителем стал бригадный генерал Алексей Шевченко. Его направление - это логистика. Также заместителем стал бригадный генерал Михаил Драпатий, который будет отвечать за подготовку, качественную тренировку военных.

Весь реальный опыт боевых командиров, боевых бригад, наших подразделений, которые построили качественную систему тренировки воинов и оценки и анализа боевых действий, - весь этот опыт должен быть реализован для успеха Сил обороны Украины - добавил Зеленский.

Зеленский провел совещание с обновленным составом командования Вооруженными силами Украины