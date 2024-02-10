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Зеленський погодив кандидатури заступників Головнокомандувача Збройних Сил України та заступників начальника Генштаба

Зеленський погодив кандидатури заступників Головнокомандувача Збройних Сил України та заступників начальника Генштаба

Київ • УНН

 • 36415 перегляди

Президент Зеленський призначив полковника Вадима Сухаревського та полковника Андрія Лебеденка заступниками Головнокомандувача Збройних Сил України, а також затвердив нових заступників Генерального штабу з оперативної роботи, логістики та підготовки.

Заступниками головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського стали Вадим Сухаревський та Андрій Лебеденко. Про це сказав у зверненні президент Володимир Зеленський, передає УНН.

Сьогодні весь день проводив наради з військовим керівництвом та урядом. Продовжуємо перезавантаження команди управління в Силах оборони. Тепер до виконання нових обовʼязків приступають люди, яких добре знають в армії і які самі добре знають, що потрібно армії. Бойові командири цієї війни, чий досвід буде корисним саме на загальноармійському рівні

- сказав президент у зверненні.

Він повідомив, що заступниками Головкома Олександра Сирського стали полковник Вадим Сухаревський, який очолив напрямок безпілотних систем і розвитку застосування дронів нашими воїнами, та полковник Андрій Лебеденко, напрямок якого – інновації, саме технологічний компонент армії та бойових систем.

Потрібна чітка практика роботи з новими технологіями

- зазначив Зеленський.

Водночас, він погодив кандидатури заступників начальника Генерального штабу Збройних Сил України. Ними стали бригадний генерал Володимир Горбатюк, який очолив напрямок з оперативної роботи, роботи штабів, планування, управління.

В кожному штабі мають на сто відсотків розуміти фронт

- додав президент.

Ще одним заступником став бригадний генерал Олексій Шевченко. Його напрямок – це логістика. Також заступником став бригадний генерал Михайло Драпатий, який відповідатиме за підготовку, якісне тренування військових.

Увесь реальний досвід бойових командирів, бойових бригад, наших підрозділів, які побудували якісну систему тренування воїнів та оцінки й аналізу бойових дій, – увесь цей досвід має бути реалізований для успіху Сил оборони України

- додав Зеленський.

Зеленський провів нараду з оновленим складом командування Збройними силами України10.02.24, 18:34 • 37744 перегляди

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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