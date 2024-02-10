Зеленський і Макрон обговорили підготовку угоди про безпеку між Україною та Францією
Київ • УНН
Зеленський і Макрон обговорили підготовку двосторонньої угоди про гарантії безпеки для України та подякували Франції за створення артилерійської коаліції для надання Україні артилерійських систем та боєприпасів.
Президенти України та Франції обговорили підготовку угоди про гарантії безпеки. Про це Володимир Зеленський повідомив за підсумками телефонної розмови з Еммануелем Макроном, передає УНН.
Провів телефонну розмову з Президентом Франції Еммануелем Макроном. Висловив найщиріші співчуття рідним та близьким французьких гуманітарних працівників, які загинули від російського удару по Херсонщині, побажав найшвидшого одужання пораненим
За словами Зеленського, вони обговорили поточну ситуацію на полі бою та оборонні потреби України, зокрема дрони, артилерійські системи та снаряди, засоби РЕБ і системи ППО, від переносних до далекобійних.
Президент подякував за започаткування Францією та США Коаліції артилерії, у межах якої Париж виготовить і передасть Україні десятки артилерійських систем "Цезар", а також снарядів до них.
Окрім того, поспілкувалися про підготовку двостороннього документа щодо безпекових гарантій у межах Вільнюської декларації G7. Активна підготовка провідними європейськими країнами двосторонніх безпекових угод демонструє лідерство Європи, мотивує українське суспільство та воїнів і посилає потужні сигнали Росії щодо неослабної підтримки Європою України
Зеленський обговорив із конгресменами США постачання далекобійних ракет та ППО09.02.24, 22:42 • 33302 перегляди