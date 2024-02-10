Зеленский и Макрон обсудили подготовку соглашения о безопасности между Украиной и Францией

Президенты Украины и Франции обсудили подготовку соглашения о гарантиях безопасности. Об этом Владимир Зеленский сообщил по итогам телефонного разговора с Эммануэлем Макроном, передает УНН.

Провел телефонный разговор с Президентом Франции Эммануэлем Макроном. Выразил искренние соболезнования родным и близким французских гуманитарных работников, погибших от российского удара по Херсонщине, пожелал скорейшего выздоровления раненым - отметил глава государства.

По словам Зеленского, они обсудили текущую ситуацию на поле боя и оборонные потребности Украины, в частности дроны, артиллерийские системы и снаряды, средства РЭБ и системы ПВО, от переносных до дальнобойных.

Президент поблагодарил за создание Францией и США Коалиции артиллерии, в рамках которой Париж изготовит и передаст Украине десятки артиллерийских систем "Цезарь", а также снарядов к ним.

Кроме того, пообщались о подготовке двустороннего документа по безопасности гарантий в рамках Вильнюсской декларации G7. Активная подготовка ведущими европейскими странами двусторонних соглашений по безопасности демонстрирует лидерство Европы, мотивирует украинское общество и воинов и посылает мощные сигналы России о неослабевающей поддержке Европой Украины - подчеркнул Зеленский.

Зеленский обсудил с конгрессменами США поставки дальнобойных ракет и ПВО