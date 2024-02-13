Зеленский представил Евгения Мойсюка, как уполномоченного по вопросам международных гарантий безопасности для Украины и развития Сил обороны.

В Украине появился специальный уполномоченный по гарантиям безопасности. На эту должность Президент назначил генерал-лейтенанта Евгения Мойсюка. Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем вечернем видеообращении, передает УНН.

Продолжается перезагрузка институтов нашего государства. В частности, Сил обороны. А сегодня - и сил дипломатии. Генерал-лейтенант Евгений Мойсюк назначен специальным уполномоченным и будет заниматься реализацией международных гарантий безопасности для Украины и развитием Сил обороны. - сообщил украинский глава государства.

Детали

Зеленский отметил, что сейчас в ОП работают над созданием для Украины принципиально новой системы отношений безопасности с ведущими государствами мира. Поэтому "каждый элемент таких отношений должен быть полностью реализован. Чтобы не было никакой декларативности", - отметил Президент.

Он отметил, что уже есть соглашение по безопасности с Великобританией, и Украина готовит новые амбициозные соглашения. Зеленский также добавил, что речь идет не только о европейских силах.

Каждая договоренность с партнерами должна быть реализована как можно быстрее.

- резюмировал Зеленский.

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Дополнительно

Евгений Мойсюк - генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины, заместитель Главнокомандующего ВСУ. В прошлом - командующий Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины, первый заместитель командующего ДШВ, командир 81-й аэромобильной бригады. Участник российско-украинской войны

Напомним,

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