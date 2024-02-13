Зеленский представил Евгения Мойсюка, как уполномоченного по вопросам международных гарантий безопасности для Украины и развития Сил обороны.
Президент Зеленский назначил генерал-лейтенанта Евгения Мойсюка специальным уполномоченным по вопросам гарантий безопасности Украины с целью имплементации международных соглашений по безопасности и развития сил обороны Украины.
Стефанчук обсудил Формулу мира с вице-президентом Бундестага
Председатель Стефанчук встретился с вице-президентом немецкого Бундестага Катрин Геринг-Экардт, чтобы обсудить оборонную помощь Украине и мирную инициативу президента Зеленского.
Украинские войска имеют силу и дух, чтобы защитить территорию, но нуждаются в поддержке - Главнокомандующий
Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины заявил, что украинские воины имеют достаточно сил и духа, чтобы защитить свою территорию от российских оккупантов, но нуждаются в постоянной поддержке для этого.
Власти Одесской области прогнозируют увеличение урожая - в этом году завершат реконструкцию трех оросительных систем
Три оросительные системы на юге Одесской области проходят капитальный ремонт и реконструкцию, финансируемую из областного бюджета, чтобы увеличить оросительные площади на 6 400 га до начала 2024 года.
россияне обстреляли село на Запорожье: погиб 66-летний мужчина
Во время обстрела российскими войсками села Малая Токмачка в Запорожской области погиб 66-летний мужчина и было повреждено несколько домов.
Минобороны заключили меморандумы с пятью ОО, занимающимися такмедом и реабилитацией раненых
Заместитель министра обороны Украины подписал меморандумы о сотрудничестве с пятью неправительственными организациями с целью улучшения тактической медицины, реабилитации и медицинской эвакуации раненых военнослужащих.
Украина перешла к ведению обороны - Сырский
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины заявил, что ситуация на фронте сложная, российские войска наступают по всей линии фронта, и Украина перешла к обороне, продолжая наносить врагу максимальные потери.
На следующей неделе польские фермеры планируют заблокировать все пункты пропуска на границе с Украиной
Польские фермеры планируют заблокировать все пограничные переходы между Польшей и Украиной, начиная с 20 февраля, в рамках нового протеста против неконтролируемого импорта, который вредит польскому сельскому хозяйству.
Препятствовал работе журналистов телеканала "Рада" и избил оператора: охраннику предприятия в Кривом Роге сообщили о подозрении
Охраннику сообщено о подозрении за препятствование журналистам и избиение оператора, когда он не пускал их на территорию предприятия в Кривом Роге.
Кабмин согласовал объединение нескольких вузов в Харькове, Львове и Киеве - Минобразования
Кабинет Министров объединил два научно-исследовательских учреждения и одно учебное заведение с ведущими университетами Харькова, Киева и Львова, чтобы усилить университетскую науку и ресурсы.