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Шмигаль заявив, що безпекові угоди з гарантіями для України підпишуть усі країни G7

Київ • УНН

 • 27700 перегляди

Прем'єр-міністр Шмигаль очікує, що Україна підпише угоди про безпеку з усіма країнами G7, щоб отримати фінансову та військову підтримку протягом наступних років.

Шмигаль заявив, що безпекові угоди з гарантіями для України підпишуть усі країни G7

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль очікує, що всі країни "Групи семи" підпишуть з Україною безпекові угоди. Про це він заявив у межах форуму "Україна. Рік 2024", передає кореспондент УНН.

Ми розуміємо, після підписання вже 6 безпекових угод про гарантії для України, ми розуміємо, що маємо на чотири роки від кожної країни фінансовий ресурс. Окрім того, ці угоди підписані на 10 років. Цих угод буде багато – тобто ми очікуємо всі країни G7 і плюс всі партнери, які доєднались до декларації після Вільнюського саміту

- сказав Шмигаль.

"Тому з точки зору військової, оборонної підтримки – фінансами, зброєю, технологіями – ми маємо перспективу на 10 років. І в кожній угоді на чотири роки ми бачимо чіткі фінансові зобов’язання", - додав Прем'єр.

Нагадаємо

У межах виконання домовленостей Вільнюського саміту НАТО Україна укладає двосторонні безпекові угоди із країнами-членами Альянсу. Такі угоди, вже укладені з Великою Британією, Францією, Німеччиною, Данією, Канадою та Італією. Частина з цих країн входять до G7. Також до "Групи семи" входять США та Японія.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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