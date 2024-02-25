Шмигаль заявив, що безпекові угоди з гарантіями для України підпишуть усі країни G7

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль очікує, що всі країни "Групи семи" підпишуть з Україною безпекові угоди. Про це він заявив у межах форуму "Україна. Рік 2024", передає кореспондент УНН.

Ми розуміємо, після підписання вже 6 безпекових угод про гарантії для України, ми розуміємо, що маємо на чотири роки від кожної країни фінансовий ресурс. Окрім того, ці угоди підписані на 10 років. Цих угод буде багато – тобто ми очікуємо всі країни G7 і плюс всі партнери, які доєднались до декларації після Вільнюського саміту