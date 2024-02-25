Шмыгаль заявил, что соглашения по безопасности с гарантиями для Украины подпишут все страны G7
Киев • УНН
Премьер-министр Шмыгаль ожидает, что Украина подпишет соглашения о безопасности со всеми странами G7, чтобы получить финансовую и военную поддержку в течение следующих лет.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ожидает, что все страны "Группы семи" подпишут с Украиной соглашения по безопасности. Об этом он заявил в рамках форума "Украина. Год 2024", передает корреспондент УНН.
Мы понимаем, после подписания уже 6 соглашений по безопасности о гарантиях для Украины, мы понимаем, что имеем на четыре года от каждой страны финансовый ресурс. Кроме того, эти соглашения подписаны на 10 лет. Этих соглашений будет много - то есть мы ожидаем все страны G7 и плюс все партнеры, которые присоединились к декларации после Вильнюсского саммита
"Поэтому с точки зрения военной, оборонной поддержки - финансами, оружием, технологиями - мы имеем перспективу на 10 лет. И в каждом соглашении на четыре года мы видим четкие финансовые обязательства", - добавил Премьер.
Напомним
В рамках выполнения договоренностей Вильнюсского саммита НАТО Украина заключает двусторонние соглашения по безопасности со странами-членами Альянса. Такие соглашения уже заключены с Великобританией, Францией, Германией, Данией, Канадой и Италией. Часть из этих стран входят в G7. Также в "Группу семи" входят США и Япония.
Шмыгаль заявил, что соглашения по безопасности с гарантиями для Украины подпишут все страны G7
Премьер-министр Шмыгаль ожидает, что Украина подпишет соглашения о безопасности со всеми странами G7, чтобы получить финансовую и военную поддержку в течение следующих лет.
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