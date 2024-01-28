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Греція схвалила передачу Україні списаної техніки та озброєння – ЗМІ

Греція схвалила передачу Україні списаної техніки та озброєння – ЗМІ

Київ • УНН

 • 118222 перегляди

Греція вирішила передати Україні застарілі системи озброєння, які більше не використовуються її військовими. Це сталося після того, як США схвалили продаж Греції винищувачів F-35 на суму 8,6 мільярда доларів і запропонували додаткову військову допомогу в розмірі 200 мільйонів доларів, якщо Греція надасть зброю Україні.

Греція вирішила передати Україні застарілі системи озброєння, які грецька армія вже не використовує. Про це пише грецьке видання Kathimerini, посилаючись на власні джерела, передає УНН.

Деталі

Вже надано необхідні вказівки, щоб застарілі системи та техніка, які більше не використовуються грецькою армією, були перекинуті в Україну

йдеться у повідомленні видання.

Зазначається, що таке рішення Греція ухвалила після того, як США схвалили продаж Афінам винищувачів F-35 вартістю 8,6 млрд доларів.

Разом із схваленням продажів сучасних винищувачів держсекретар США Ентоні Блінкен направив листа прем'єр-міністру Греції Кіріакісу Міцотакісу з пропозицією передати або продати Україні зброю в обмін на допомогу Вашингтона на суму 200 млн доларів.

Нас продовжує цікавити оборонний потенціал, який Греція могла передати або продати Україні. Якщо ці можливості становлять інтерес для України і доки уряд США не оцінить їх статус і цінність, ми можемо вивчити можливості можливого додаткового фінансування збройних сил Греції на суму до 200 млн доларів

зазначив Блінкен.

За даними відкритих джерел, на озброєнні Греції знаходяться системи ППО "Тор", "Оса", С-300, а також зенітні установки ЗУ-23-2 та боєприпаси до всіх перерахованих систем озброєння.

Греція висловила готовність зміцнити безпеку Одещини - Кіпер07.12.23, 14:08 • 35202 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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