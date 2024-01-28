Греція схвалила передачу Україні списаної техніки та озброєння – ЗМІ

Греція вирішила передати Україні застарілі системи озброєння, які грецька армія вже не використовує. Про це пише грецьке видання Kathimerini, посилаючись на власні джерела, передає УНН.

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Вже надано необхідні вказівки, щоб застарілі системи та техніка, які більше не використовуються грецькою армією, були перекинуті в Україну

Зазначається, що таке рішення Греція ухвалила після того, як США схвалили продаж Афінам винищувачів F-35 вартістю 8,6 млрд доларів.

Разом із схваленням продажів сучасних винищувачів держсекретар США Ентоні Блінкен направив листа прем'єр-міністру Греції Кіріакісу Міцотакісу з пропозицією передати або продати Україні зброю в обмін на допомогу Вашингтона на суму 200 млн доларів.

Нас продовжує цікавити оборонний потенціал, який Греція могла передати або продати Україні. Якщо ці можливості становлять інтерес для України і доки уряд США не оцінить їх статус і цінність, ми можемо вивчити можливості можливого додаткового фінансування збройних сил Греції на суму до 200 млн доларів