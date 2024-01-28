Греция одобрила передачу Украине списанной техники и вооружения - СМИ

Греция решила передать Украине устаревшие системы вооружения, которые греческая армия уже не использует. Об этом пишет греческое издание Kathimerini, ссылаясь на собственные источники, передает УНН.

Детали

Уже даны необходимые указания, чтобы устаревшие системы и техника, которые больше не используются греческой армией, были переброшены в Украину говорится в сообщении издания.

Отмечается, что такое решение Греция приняла после того, как США одобрили продажу Афинам истребителей F-35 стоимостью 8,6 млрд долларов.

Вместе с одобрением продаж современных истребителей госсекретарь США Энтони Блинкен направил письмо премьер-министру Греции Кириакису Мицотакису с предложением передать или продать Украине оружие в обмен на помощь Вашингтона на сумму 200 млн долларов.

Нас продолжает интересовать оборонный потенциал, который Греция могла передать или продать Украине. Если эти возможности представляют интерес для Украины и пока правительство США не оценит их статус и ценность, мы можем изучить возможности возможного дополнительного финансирования вооруженных сил Греции на сумму до 200 млн долларов отметил Блинкен.

По данным открытых источников, на вооружении Греции находятся системы ПВО "Тор", "Оса", С-300, а также зенитные установки ЗУ-23-2 и боеприпасы ко всем перечисленным системам вооружения.

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