Греция выразила готовность укрепить безопасность Одесской области - Кипер
Киев • УНН
Олег Кипер сообщил о встрече с греческими дипломатами
Глава Одесской ОВА Олег Кипер встретился со специальным уполномоченным МИД Греции по вопросам Украины Спиридоном Ламбридисом и генеральным консулом Греческой Республики в Одессе Димитриосом Дохтсисом. Об этом Кипер написал в своем tg-канале, передает УНН.
Детали
Во время встречи Кипер проинформировал греческую делегацию о ситуации с безопасностью в Одесской области.
"В частности, рассказал и о сегодняшнем обстреле Измаильского района, в результате которого погиб человек. Отметил, что российские террористы сознательно уничтожают порты Одесской области, ставя под удар продовольственную безопасность всего мира. В контексте этого обсудили вопрос усиления средств ПВО в регионе, в частности мобильных групп, уничтожающих дроны", - пишет Кипер.
Глава ОВА добавил, что уполномоченный МИД Греции по вопросам Украины и генеральный консул Греческой Республики в Одессе осудили российские атаки и заявили о готовности греческой стороны присоединиться к восстановлению Одесской области в послевоенное время.
Напомним
На днях Кипер встретился со шведскими официальными лицами, чтобы обсудить продолжающиеся атаки россии и заручиться дальнейшей поддержкой региональной безопасности.
В результате проведенной встречи Одесская область ожидает от шведской стороны помощь в укреплении безопасности региона.
Греция выразила готовность укрепить безопасность Одесской области - Кипер
Олег Кипер сообщил о встрече с греческими дипломатами.
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