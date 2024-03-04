Более 30 млрд грн: Шмыгаль назвал нынешнюю сумму направленных на фортификации и оборонительные рубежи денег

Украинское правительство с начала 2024 года выделило 20 миллиардов гривен из госбюджета и еще почти 11 млрд грн ожидается из других источников на фортификации и строительство оборонительных рубежей. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль в понедельник, пишет УНН.

С начала 2024 года из резервного фонда госбюджета правительство выделило 20 млрд грн на фортификации и строительство оборонительных рубежей. Дополнительный ресурс из других источников составляет еще почти 11 млрд - написал Шмыгаль в Telegram.

По словам Премьера, почти 3 млрд грн направили Министерству обороны и Госспецтранспорту. Еще более 16 млрд грн было выделено областным администрациям, указал он.

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