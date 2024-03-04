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Более 30 млрд грн: Шмыгаль назвал нынешнюю сумму направленных на фортификации и оборонительные рубежи денег

Более 30 млрд грн: Шмыгаль назвал нынешнюю сумму направленных на фортификации и оборонительные рубежи денег

Киев  •  УНН

4 марта 2024, 11:19  •  12613 просмотра

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Более 30 миллиардов гривен из резервного фонда бюджета и других источников выделили на фортификации и строительство оборонительных рубежей с начала 2024 года.

Украинское правительство с начала 2024 года выделило 20 миллиардов гривен из госбюджета и еще почти 11 млрд грн ожидается из других источников на фортификации и строительство оборонительных рубежей. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль в понедельник, пишет УНН.

С начала 2024 года из резервного фонда госбюджета правительство выделило 20 млрд грн на фортификации и строительство оборонительных рубежей. Дополнительный ресурс из других источников составляет еще почти 11 млрд

- написал Шмыгаль в Telegram.

По словам Премьера, почти 3 млрд грн направили Министерству обороны и Госспецтранспорту. Еще более 16 млрд грн было выделено областным администрациям, указал он.

Кабмин принял новый подход к строительству фортификационных сооружений: о чем идет речь 30 декабря 2023, 14:55 • 32738 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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gosudarstvennaya-transportnaya-spetsialnaya-sluzhbaГосударственная транспортная специальная служба
ministerstvo-oborony-ukrainaМинистерство обороны Украины
denys-shmyhalДенис Шмыгаль
Понад 30 млрд грн: Шмигаль назвав цьогорічну суму спрямованих на фортифікації та оборонні рубежі грошей
More than UAH 30 billion: Shmyhal names this year's amount of money allocated for fortifications and defense lines
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