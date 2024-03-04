Понад 30 млрд грн: Шмигаль назвав цьогорічну суму спрямованих на фортифікації та оборонні рубежі грошей
Київ • УНН
Понад 30 мільярдів гривень з резервного фонду бюджету та інших джерел виділили на фортифікації та будівництво оборонних рубежів з початку 2024 року.
Український уряд з початку 2024 року виділив 20 мільярдів гривень з держбюджету та ще майже 11 млрд грн очікується з інших джерел на фортифікації та будівництво оборонних рубежів. Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у понеділок, пише УНН.
Від початку 2024 року з резервного фонду держбюджету уряд виділив 20 млрд грн на фортифікації та будівництво оборонних рубежів. Додатковий ресурс з інших джерел становить ще майже 11 млрд
Зі слів Прем'єра, майже 3 млрд грн спрямували Міністерству оборони та Держспецтранспорту. Ще понад 16 млрд грн було виділено обласним адміністраціям, вказав він.
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