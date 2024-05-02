Фортифікаційні споруди, ситуація на фронті та виробництво дронів: Зеленський на Ставці заслухав Сирського, Умєрова та Камишіна
Київ • УНН
Зеленський провів нараду, на якій обговорив готовність фортифікаційних споруд, ситуацію на фронті, ротацію підрозділів, виробництво озброєнь, а також потребу в більшій кількості систем протиповітряної оборони для захисту енергетичної інфраструктури та цивільного населення.
Президент України Володимир Зеленський провів Ставку - заслухав звіт щодо ступеня готовності фортифікаційних рубежів, а також доповідь Главкома Олександра Сирського про поточну ситуацію на фронті та організацію ротації підрозділів, передає УНН.
Заслухав великий звіт щодо ступеня готовності фортифікаційних рубежів у прикордонних регіонах та на напрямках активних бойових дій. Його представили Прем’єр-міністр Денис Шмигаль і голова Державної служби спеціального транспорту Олександр Яковець. Головком Олександр Сирський доповів про поточну ситуацію на фронті та організацію ротації підрозділів для відновлення. Обговорили темпи та потреби при комплектуванні нових бригад
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Крім того, за словами Глави держави, була доповідь міністра оборони Рустема Умєрова щодо графіків надходження зброї від партнерів у межах оприлюднених пакетів допомоги. Доручив ужити всіх можливих заходів для скорочення строків. Особливо це стосується постачання засобів ППО для захисту людських життів та енергетичної інфраструктури.
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Також міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін відзвітував щодо поточних темпів виробництва дронів і засобів РЕБ та забезпечення ними фронту, а також засобів радіоелектронної боротьби для прикриття важливих об'єктів.
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