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Фортифікаційні споруди, ситуація на фронті та виробництво дронів: Зеленський на Ставці заслухав Сирського, Умєрова та Камишіна

Фортифікаційні споруди, ситуація на фронті та виробництво дронів: Зеленський на Ставці заслухав Сирського, Умєрова та Камишіна

Київ • УНН

 • 55098 перегляди

Зеленський провів нараду, на якій обговорив готовність фортифікаційних споруд, ситуацію на фронті, ротацію підрозділів, виробництво озброєнь, а також потребу в більшій кількості систем протиповітряної оборони для захисту енергетичної інфраструктури та цивільного населення.

Президент України Володимир Зеленський провів Ставку - заслухав звіт щодо ступеня готовності фортифікаційних рубежів, а також доповідь Главкома Олександра Сирського про поточну ситуацію на фронті та організацію ротації підрозділів, передає УНН.

Заслухав великий звіт щодо ступеня готовності фортифікаційних рубежів у прикордонних регіонах та на напрямках активних бойових дій. Його представили Прем’єр-міністр Денис Шмигаль і голова Державної служби спеціального транспорту Олександр Яковець. Головком Олександр Сирський доповів про поточну ситуацію на фронті та організацію ротації підрозділів для відновлення. Обговорили темпи та потреби при комплектуванні нових бригад 

- повідомив Зеленський.

Ситуація на полі бою, виробництво зброї та фортифікації: Зеленський провів Ставку і заслухав Сирського, Умєрова та Шмигаля11.03.24, 15:39 • 22357 переглядiв

Крім того, за словами Глави держави, була доповідь міністра оборони Рустема Умєрова щодо графіків надходження зброї від партнерів у межах оприлюднених пакетів допомоги. Доручив ужити всіх можливих заходів для скорочення строків. Особливо це стосується постачання засобів ППО для захисту людських життів та енергетичної інфраструктури.

Зеленський закликав світ надати більше систем ППО аби захистити енергетичну інфраструктуру та українців27.04.24, 14:19 • 45407 переглядiв

Також міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін відзвітував щодо поточних темпів виробництва дронів і засобів РЕБ та забезпечення ними фронту, а також засобів радіоелектронної боротьби для прикриття важливих об'єктів.

Дрони та РЕБ: Зеленський анонсував нові лінії співпраці з партнерами06.01.24, 18:31 • 36680 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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