Оперативність важлива: Зеленський доручив Умєрову, Кулебі та Сирському працювати із партнерами і прискорити постачання зброї
Київ • УНН
Президент Зеленський доручив високопосадовцям працювати з партнерами, щоб пришвидшити постачання зброї в Україну для її солдатів.
Президент України Володимир Зеленський дав доручення Прем’єр-міністру, міністру оборони, міністру закордонних справ, Головкому працювати з партнерами, щоб прискорити постачання зброї, передає УНН.
... за підсумками розмови на Ставці я доручив Прем’єр-міністру, міністру оборони, міністру закордонних справ, Головкому, кожному на їхньому рівні, працювати з партнерами, щоб прискорити постачання зброї – реалізацію пакетів і домовленостей. Оперативність важлива. Зміст пакетів є, я на сьогодні не бачу проблем із цим. Я дякую Конгресу Сполучених Штатів за рішення, але швидкість постачання та реалізація рішень – це те, із чим також не має бути жодних проблем. Очікуємо зброю в Україні - для наших воїнів
Фортифікаційні споруди, ситуація на фронті та виробництво дронів: Зеленський на Ставці заслухав Сирського, Умєрова та Камишіна02.05.24, 17:22 • 55098 переглядiв