Оперативність важлива: Зеленський доручив Умєрову, Кулебі та Сирському працювати із партнерами і прискорити постачання зброї

Президент України Володимир Зеленський дав доручення Прем’єр-міністру, міністру оборони, міністру закордонних справ, Головкому працювати з партнерами, щоб прискорити постачання зброї, передає УНН.

... за підсумками розмови на Ставці я доручив Прем’єр-міністру, міністру оборони, міністру закордонних справ, Головкому, кожному на їхньому рівні, працювати з партнерами, щоб прискорити постачання зброї – реалізацію пакетів і домовленостей. Оперативність важлива. Зміст пакетів є, я на сьогодні не бачу проблем із цим. Я дякую Конгресу Сполучених Штатів за рішення, але швидкість постачання та реалізація рішень – це те, із чим також не має бути жодних проблем. Очікуємо зброю в Україні - для наших воїнів