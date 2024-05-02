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Оперативність важлива: Зеленський доручив Умєрову, Кулебі та Сирському працювати із партнерами і прискорити постачання зброї

Київ • УНН

 • 69809 перегляди

Президент Зеленський доручив високопосадовцям працювати з партнерами, щоб пришвидшити постачання зброї в Україну для її солдатів.

Президент України Володимир Зеленський дав доручення Прем’єр-міністру, міністру оборони, міністру закордонних справ, Головкому працювати з партнерами, щоб прискорити постачання зброї, передає УНН.

... за підсумками розмови на Ставці я доручив Прем’єр-міністру, міністру оборони, міністру закордонних справ, Головкому, кожному на їхньому рівні, працювати з партнерами, щоб прискорити постачання зброї – реалізацію пакетів і домовленостей. Оперативність важлива. Зміст пакетів є, я на сьогодні не бачу проблем із цим. Я дякую Конгресу Сполучених Штатів за рішення, але швидкість постачання та реалізація рішень – це те, із чим також не має бути жодних проблем. Очікуємо зброю в Україні - для наших воїнів

 - повідомив Зеленський.

Фортифікаційні споруди, ситуація на фронті та виробництво дронів: Зеленський на Ставці заслухав Сирського, Умєрова та Камишіна02.05.24, 17:22 • 55098 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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