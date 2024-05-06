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Основні ударні сили росіяни зосередили на Покровському і Курахівському напрямках, виділено додаткові ресурси - Сирський

Основні ударні сили росіяни зосередили на Покровському і Курахівському напрямках, виділено додаткові ресурси - Сирський

Київ • УНН

 • 15200 перегляди

Командир Сирський провів роботу з підрозділами, які ведуть оборонні операції на Покровському та Курахівському напрямках, де зосереджені основні ударні сили противника, щодо посилення оборони та відбиття ворожих атак, виділивши додаткові ресурси та вручивши нагороди бійцям, які відзначилися в День піхоти.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів роботу з підрозділами, які ведуть оборонні дії на Покровському та Курахівському напрямках, де зосереджені основні ударні сили противника, щодо посилення оборони та відбиття ворожих атак, виділивши додаткові ресурси. Про це Головком повідомив у понеділок у Facebook, пише УНН.

У звʼязку зі складною ситуацією на Сході, протягом двох діб працював у частинах, які ведуть оборонні дії на Покровському та Курахівському напрямках, тобто на напрямку головного удару противника. Саме тут зосереджені основні ударні сили ворога, який намагається прорвати оборону наших військ та, розвиваючи успіх, вийти до великих населених пунктів Курахове та Покровськ

- зазначив Сирський.

Зі слів Головкома, "маючи від самого початку чисельну перевагу в особовому складі, озброєнні та військовій техніці, противник щоденно атакує позиції наших військ". "Наша задача в цих умовах - утримати займані рубежі та позиції, вогнем артилерії, ударними БПЛА та всіма засобами завдати максимальних втрат ворогу, виснажити його, тим самим зірвати ворожі плани і виграти час для формування та підготовки наших резервів", - вказав Сирський.

Зі слів Головкома, він провів роботу з командирами підрозділів. "Роль і місце офіцера в усі часи були визначальними у досягненні успіху або поразки на полі бою. Неможливо командиру роти або батальйону керувати боєм за декілька кілометрів від своїх підрозділів, і приймати виважені та адекватні рішення на відстані, особливо, коли інтенсивність бойових дій зашкалює та є високий ризик для життя бійців. Присутність командира відіграє вирішальну роль у підтриманні високого рівня морально-психологічного стану серед підлеглих, їхньої стійкості, впевненості у тому, що вони не кинуті напризволяще", - наголосив Сирський.

Під час роботи з командирами бригад та їх підлеглими прийняв всі необхідні рішення щодо посилення оборони резервами, виділення додаткової кількості ракет, боєприпасів, засобів РЕБ та БПЛА. Впевнений, це допоможе нашим підрозділам успішно відбивати атаки противника та завдавати йому суттєвих втрат

- зазначив Головком.

Також він вказав, що напередодні професійного свята, Дня піхоти, вручив відзнаки і нагороди кращим воїнам, які відзначилися в боях з окупантами.

Оперативність важлива: Зеленський доручив Умєрову, Кулебі та Сирському працювати із партнерами і прискорити постачання зброї02.05.24, 21:54 • 69809 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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