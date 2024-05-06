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На фронті на добу 87 бойових зіткнень, найбільше атак ЗСУ відбили на Авдіївському напрямку - Генштаб

На фронті на добу 87 бойових зіткнень, найбільше атак ЗСУ відбили на Авдіївському напрямку - Генштаб

Київ • УНН

 • 29878 перегляди

6 травня Збройні Сили України відбили 87 бойових зіткнень вздовж лінії фронту, зокрема на Бахмутському, Новопавлівському та Авдіївському напрямках, при цьому противник завдав 2 ракетних та 69 авіаційних ударів, а також 52 рази застосував реактивні системи залпового вогню.

Протягом доби, 6 травня, на фронті зафіксували  87 бойових зіткнень. найбільше така окупаційні війська рф провели на Бахмутському, Новопавлівському та Авдіївському  напрямку. Про це пише УНН з посиланням на вечірнє зведення Генерального штабу ЗСУ. 

Деталі 

Загалом, ворог завдав 2 ракетних та 69 авіаційних ударів, здійснив 52 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах

- резюмували у відомстві. 

Зазначається, що внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти інфраструктури.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. 

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. 

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На Куп’янському напрямку нашими воїнами відбито 9 атак в районах населених пунктів Синьківка, Піщане Харківської області; Стельмахівка Луганської області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення.

На Лиманському напрямку Силами оборони відбито 4 атаки в районах Невського, Серебрянське лісництва на Луганщині та Тернів Донецької області. 

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 11 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Виїмка, Роздолівка, Кліщіївка та Андріївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 22 атаки в районах населених пунктів Новоолександрівка, Новопокровське, Уманське, Яснобродівка, Нетайлове та Невельське Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Парасковіївка, Водяне та Урожайне Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 14 разів намагався прорвати оборону наших військ. 

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На Оріхівському напрямку ворог 5 разів атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області. 

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру витіснити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби, за підтримки авіації, здійснив 2 безуспішні атаки на позиції наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області. 

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу противника, а підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 артилерійському засобу противника. Також, силами та засобами протиповітряної оборони України, знищено 1 керовану авіаційну ракету Х-59

- підсумували у Генеральному штабі ЗСУ.

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Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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