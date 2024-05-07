В Українському центрі безпеки назвали умови за яких ЗСУ зможуть стабілізувати лінію фронту та коли
Київ • УНН
Якщо союзники виконають свої зобов'язання і темпи надання західного озброєння будуть високими, Збройні сили України зможуть стабілізувати лінію фронту приблизно в середині літа, вважає Дмитро Жмайло, співзасновник і виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці.
Якщо союзники будуть виконувати усі взяті на себе зобов'язання й темпи західного озброєння будуть високими, Сили оборони зможуть десь в середині літа стабілізувати лінію фронту. Про це заявив співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
Якщо темпи західного озброєння будуть високими, якщо союзники будуть виконувати усі взяті на себе зобов'язання, тому що, на жаль, попередні зобов'язання вони виконали не повною мірою, то ми зможемо, якщо витримаємо ці перші два місяці, десь в середині літа стабілізувати лінію фронту й десь на осінь-кінець року ми зможемо перехоплювати ініціативу та потроху руйнувати цю налагоджену логістику росіян
Доповнення
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