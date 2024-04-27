Має тенденцію до загострення: Сирський на "Рамштайні" розповів про складну оперативно-стратегічну обстановку на фронті
Київ • УНН
На зустрічі в Рамштайні командувач Збройних сил України Олександр Сирський поінформував членів коаліції про складну оперативну ситуацію в Україні, погіршення стратегічної обстановки, нагальну потребу в ракетах і боєприпасах.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час засідання "Рамштайну" поінформував учасників коаліції, зокрема про складну оперативно-стратегічну обстановку, яка має тенденцію до загострення та наші нагальні потреби України в ракетах, боєприпасах, передає УНН.
"Взяв участь у 21-шому засіданні Контактної групи з питань обороноздатності України, яка була започаткована 2 роки тому на авіабазі Рамштайн", - написав Сирський у Facebook.
Він зазначив, що перед учасниками коаліції виступив Президент Володимир Зеленський, міністр оборони Рустем Умєров, начальник ГУР МОУ Кирило Буданов.
"Я в свою чергу поінформував учасників коаліції про складну оперативно-стратегічну обстановку, яка має тенденцію до загострення; специфіку здійснення противником авіаударів по об‘єктах енергетичної інфраструктури; про наші нагальні потреби в ракетах, боєприпасах, озброєнні, військовій техніці та ключову роль їх своєчасного надходження", - повідомив Сирський.
Доповнення
Міністр оборони США Ллойд Остін під час брифінгу за підсумками "Рамштайн-21" оголосив про нові закупівлі зброї для України на 6 мільярдів доларів.