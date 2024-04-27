Имеет тенденцию к обострению: Сырский на "Рамштайн" рассказал о сложной оперативно-стратегической обстановке на фронте

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время заседания "Рамштайн" проинформировал участников коалиции, в частности о сложной оперативно-стратегической обстановке, которая имеет тенденцию к обострению и наши насущные потребности Украины в ракетах, боеприпасах, передает УНН.

"Принял участие в 21-м заседании Контактной группы по вопросам обороноспособности Украины, которая была основана 2 года назад на авиабазе Рамштайн", - написал Сырский в Facebook.

Он отметил, что перед участниками коалиции выступил Президент Владимир Зеленский, министр обороны Рустем Умеров, начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов.

"Я в свою очередь проинформировал участников коалиции о сложной оперативно-стратегической обстановке, которая имеет тенденцию к обострению; специфику осуществления противником авиаударов по объектам энергетической инфраструктуры; о наших насущных потребностях в ракетах, боеприпасах, вооружении, военной технике и ключевую роль их своевременного поступления", - сообщил Сырский.

Дополнение

Министр обороны США Ллойд Остин во время брифинга по итогам "Рамштайн-21" объявил о новых закупках оружия для Украины на 6 миллиардов долларов.