На Лиманському напрямку ЗСУ покращили тактичне положення – речник ОСУВ Хортиця

На Лиманському напрямку ЗСУ мають певні успіхи у районі Серебрянського лісництва. Про це він заявив речник ОСУВ Хортиця Назар Волошин в ефірі Громадського радіо, передає УНН.

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Можу підтвердити частково, що на Лиманському напрямку у нас є певні успіхи Сил оборони в районі Серебрянського лісництва, дещо вдалось покращити тактичні положення

За його словами, ситуація навколо Часового Яру така, що Сили оборони повністю контролюють обстановку. Станом на початок тижня ситуація не змінилась, активні бойові дії тривають і вдень, і вночі.

Доповнення

Російська пропаганда періодично робить інформаційні вкиди, що їхня армія увійшла до міста, однак жодних територіальних успіхів за останні дні ворог не мав.

Ворожої російської армії у місті немає. Противник все ж таки докладає зусиль і продовжує знищувати Часів Яр та навколишні населені пункти авіацією та артилерією.

Окупанти всіляко намагаються здобути панівні висоти на яких розміщений Часів Яр, щоб вести подальшу боротьбу за території й обстрілювати наступні населені пункти, а це Костянтинівка, Дружківка, Слов’янськ та Краматорськ", – каже Волошин.

Він також додав, що росіяни не рахуються з втратами свого особового складу та техніки і намагаються кидати на штурми як мобілізованих, так і колишніх в’язнів, але техніку окупанти бережуть.

Окупанти рвуться до магістралі Покровськ — Костянтинівка. Противник може її обстрілювати. Є певна небезпечність, але зараз небезпечно на всій східній Україні, бо там все прострілюється ворогом і артилерією, і мінометами, і авіацією", – наголосив спікер ОСУВ Хортиця.