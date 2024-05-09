Плетенчук назвал количество вылетов разведывательных БПЛА рф и их цель на юге

Количество вылетов российских дронов-разведчиков обычно больше чем полторы сотни в зоне ответственности Сил обороны Юга. Их цель - выявление места скопления украинских военных с последующим заданием огневого поражения.

Об этом сообщил представитель Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Наше ПВО ежедневно сбивает по несколько таких единиц. Несмотря на то, что каждый из них стоит в районе 100 тыс. долларов и больше, россияне их используют в большом количестве. Вопрос даже не в количестве дронов-разведчиков, а в количестве вылетов. Количество вылетов обычно больше чем полторы сотни в нашей зоне ответственности. Они делают это для того, чтобы разведывать возможные места скопления ВСУ с последующим заданием огневого поражения - рассказал Плетенчук.

Также по его словам, россияне ищут уязвимые объекты гражданской инфраструктуры, критической в первую очередь.

С такой целью они находятся в воздухе. По ним постоянно работает наша ПВО. Иногда это сбитие, иногда это техническое противодействие, и в этом смысле у нас происходит работа и работа успешная - сказал Плетенчук.

Дополнение

Оккупанты 4 мая провели 19 попыток штурмов на юге, что свидетельствует об активизации врага, пытаясь одержать какие-то очередные победы.