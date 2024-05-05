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Ворог помітно активізувався на півдні, проведено 19 спроб штурмів - Плетенчук

Ворог помітно активізувався на півдні, проведено 19 спроб штурмів - Плетенчук

Київ • УНН

 • 23364 перегляди

Противник активізувався на півдні, здійснивши вчора 19 спроб штурму, які були зупинені українськими силами, в результаті чого понад 100 окупантів було знищено.

Окупанти вчора провели 19 спроб штурмів на півдні, що свідчить про активізацію ворог, намагаючись здобути якихось чергових перемог. Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Деталі

Ситуація у нас відносно стабільна. Єдине, що вчора у нас було помітно більша кількість спроб штурмів - 19. Зазвичай цей показник трошки нижчий. Мабуть, вони вирішили напередодні Великодня здобути якихось чергових перемог, як вони це люблять до свят, але усі вони були зупинені. Ворог відійшов, зазнав відповідних втрат. Але така активність була помітна. Сьогодні зранку вже відбулося 6 спроб штурмів. Здебільшого це вже знайомі всім Кринки, де ворог намагається безуспішно вибити українських морпіхів та Роботине

- сказав Плетенчук.

Він зазначив, що ЗСУ вдалося на півдні знищити більше сотні окупантів.

Нагадаємо

Протягом минулої доби на фронті відбулося 95 бойових зіткнень. рф завдала 5 ракетних та 69 авіаційних ударів. Здійснено 74 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Павло Башинський

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