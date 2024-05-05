Враг заметно активизировался на юге, проведено 19 попыток штурмов - Плетенчук

Оккупанты вчера провели 19 попыток штурмов на юге, что свидетельствует об активизации враг, пытаясь получить каких-то очередных побед. Об этом сообщил представитель Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Детали

Ситуация у нас относительно стабильная. Единственное, что вчера у нас было заметно большее количество попыток штурмов - 19. Обычно этот показатель немножко ниже. Видимо, они решили накануне Пасхи получить каких-то очередных побед, как они это любят к праздникам, но все они были остановлены. Враг отошел, понес соответствующие потери. Но такая активность была заметна. Сегодня утром уже состоялось 6 попыток штурмов. В основном это уже знакомые всем Крынки, где враг пытается безуспешно выбить украинских морпехов и Роботино - сказал Плетенчук.

Он отметил, что ВСУ удалось на юге уничтожить более сотни оккупантов.

Напомним

За прошедшие сутки на фронте произошло 95 боевых столкновений. рф нанесла 5 ракетных и 69 авиационных ударов. Осуществлено 74 обстрела из реактивных систем залпового огня.