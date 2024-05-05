Враг заметно активизировался на юге, проведено 19 попыток штурмов - Плетенчук

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
Эксклюзив
Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
2 мая 2024, 14:27  •  174655 просмотра

Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога

Эксклюзив
Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
2 мая 2024, 13:14  •  172926 просмотра

Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения
2 мая 2024, 11:51  •  174860 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения

Эксклюзив
Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны
2 мая 2024, 09:48  •  152650 просмотра

Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны

Эксклюзив
Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
2 мая 2024, 05:35  •  111318 просмотра

Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"

Эксклюзив
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
1 мая 2024, 12:38  •  127898 просмотра

Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов

Эксклюзив
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
1 мая 2024, 11:55  •  125998 просмотра

Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ

Эксклюзив
Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
1 мая 2024, 11:20  •  119648 просмотра

Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка

Эксклюзив
Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов
1 мая 2024, 08:36  •  115349 просмотра

Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН
1 мая 2024, 07:24  •  102161 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН

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Враг заметно активизировался на юге, проведено 19 попыток штурмов - Плетенчук

Противник активизировался на юге, осуществив вчера 19 попыток штурма, которые были остановлены украинскими силами, в результате чего более 100 оккупантов были уничтожены.

Война •   •  3377 просмотра
Враг заметно активизировался на юге, проведено 19 попыток штурмов - Плетенчук

После Пасхи: сколько хранить и что делать с оставшимися вареными яйцами

Вареные яйца можно хранить без скорлупы до 4 дней, а очищенные или фаршированные - до 48 часов в холодильнике. Их можно использовать в салатах, закусках или приготовить итальянский пасхальный пирог "Паскуалина".

УНН Lite •   •  4134 просмотра
После Пасхи: сколько хранить и что делать с оставшимися вареными яйцами

В Донецкой области в результате обстрелов погибли три человека, еще двое ранены

Вчера, 4 мая, от российских обстрелов в Донецкой области погибли три человека погибли и еще двое получили ранения.

Война •   •  3965 просмотра
В Донецкой области в результате обстрелов погибли три человека, еще двое ранены

Ночью в Украину прибыл Благодатный огонь

Благодатный огонь из Иерусалима прибыл в пограничный пункт пропуска "Староказачье" в Украине 5 мая, где его встретили пограничники и капелланы.

Общество •   •  4472 просмотра
Ночью в Украину прибыл Благодатный огонь

"В самых тяжелых обстоятельствах и в самые темные времена мы способны рождать свет": Зеленский поздравил украинцев с Пасхой

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что ответом на вопрос, почему украинцы выстояли является то, что "в самых тяжелых обстоятельствах и в самые темные времена мы способны рождать свет".

Общество •   •  5189 просмотра
"В самых тяжелых обстоятельствах и в самые темные времена мы способны рождать свет": Зеленский поздравил украинцев с Пасхой

Встреча Макрона и Си Цзиньпина: Франция будет давить на Китай по поводу торговли и войны в Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи с лидером Китая Си Цзиньпином будет давить на него, чтобы тот подтолкнул Россию к завершению войны в Украине.

политика •   •  7525 просмотра
Встреча Макрона и Си Цзиньпина: Франция будет давить на Китай по поводу торговли и войны в Украине

"Вспомните о каждом": Сырский в Пасху призвал украинцев почтить воинов

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский призвал украинцев почтить память каждого украинского воина, который воюет против российских оккупантов и защищает свободу и независимость Украины.

Общество •   •  8196 просмотра
"Вспомните о каждом": Сырский в Пасху призвал украинцев почтить воинов

рф обстреляла из минометов, ракет и пулеметов 4 населенных пункта на Сумщине

Ночью террористическая страна обстреляла 4 населенных пункта в Сумской области из различных видов оружия, включая минометы, пулеметы и реактивные системы залпового огня большой дальности, но жертв среди мирного населения нет.

Общество •   •  8776 просмотра
рф обстреляла из минометов, ракет и пулеметов 4 населенных пункта на Сумщине

6 гражданских, в том числе 8-летний ребенок, получили ранения в результате российской атаки

Во время ночной атаки рф на Харьков были ранены 6 гражданских лиц, среди которых 3 женщины, 2 мужчины и 8-летняя девочка, причем один человек получил взрывную травму, а другие страдали от острой стрессовой реакции.

Война •   •  8943 просмотра
6 гражданских, в том числе 8-летний ребенок, получили ранения в результате российской атаки

за сутки вражеская армия 345 раз ударила по 10 населенным пунктам Запорожской области

За минувшие сутки враг 345 раз обстрелял 10 населенных пунктов Запорожской области, в том числе 3 авиаудара, 148 беспилотников, 9 ракетных и 185 артиллерийских обстрелов, но никто из мирных жителей не пострадал.

Общество •   •  9861 просмотра
за сутки вражеская армия 345 раз ударила по 10 населенным пунктам Запорожской области