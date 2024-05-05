За добу рф завдала 5 ракетних ударів, 69 авіаційних атак, 74 залпових обстріли
Київ • УНН
За минулу добу рф здійснила 5 ракетних, 69 авіаційних ударів та 74 обстріли з реактивних систем залпового вогню по українських позиціях та населених пунктах у різних регіонах.
Протягом минулої доби відбулося 95 бойових зіткнень. рф завдала 5 ракетних та 69 авіаційних ударів. Здійснено 74 обстріли з реактивних систем залпового вогню.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
За добу відбулося 95 бойових зіткнень, у результаті яких росіяни завдали 5 ракетних та 69 авіаційних ударів, а також здійснили 74 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.
Відтак було зафіксовано авіаційні удари по населених пунктах Красний Хутір Чернігівської області; Лугівка Сумської області; Харків, Слобожанське, Веселе, Черкаські Тишки, Петропавлівка, Іванівка Харківської області; Верхньокам’янське, Спірне, Кліщіївка, Новосадове, Дружба, Тарасівка, Новоолександрівка, Прогрес, Євгенівка, Новоселівка Перша, Уманське, Карлівка, Георгіївка, Костянтинівка, Водяне, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Оріхів, Преображенка Запорізької області; Берислав, Садове та Кринки Херсонської області.
Під артилерійським обстрілом опинилися понад 110 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській областях.
Ситуація на напрямках:
Волинський та Поліський: без змін.
Сіверський та Слобожанський: ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах.
Куп’янський: ворожі сили 12 разів атакували в районах населених пунктів Синьківка, Піщане, Кислівка Харківської області; Стельмахівка, Берестове Луганської області.
Лиманський: Сили оборони відбили 9 атак противника в районах Серебрянського лісництва на Луганщині та Тернів Донецької області.
Бахмутський: Захисники відбили 12 атак окупантів у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області тв Спірне, Роздолівка, Новий, Кліщіївка, південніше Іванівського на Донеччині.
Авдіївський: ЗСУ відбили 20 атак противника в районах населених пунктів Новоолександрівка, Сокіл, Новопокровське, Уманське Донецької області. Новопавлівський: окупанти 15 разів намагався прорвати оборону наших військ.
Оріхівський: ворожа армія 5 разів атакувала позиції наших захисників в районах південніше Новодарівки, Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.
Херсонський: росіяни здійснили 10 безуспішних штурмів позицій ЗСУ.
Додамо
Силами авіації та ракетних військ оборони були нанесені удари по 7 районах зосередження особового складу, 3 пунктах управління, 3 зенітно-ракетних комплексах та 1 складу боєприпасів противника. Також знищено 1 керовану авіаційну ракету Х-59/69. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 пункту управління, 1 району зосередження особового складу, 1 радіолокаційній станції та ще по 1 важливому об’єкту противника.
Ворожа тактична авіація активно діє на сході України05.05.24, 04:53 • 23422 перегляди