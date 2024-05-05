Ворожа тактична авіація активно діє на сході України
Київ • УНН
Повітряні Сили Збройних Сил України поінформували про активність тактичної авіації противника на східному напрямку.
Зафіксована активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.
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Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку!
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ЗСУ зафіксували активність ворожої тактичної авіації на сході України20.03.24, 03:02 • 113529 переглядiв