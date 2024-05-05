Вражеская тактическая авиация активно действует на востоке Украины

ДТП в Польше: погибли три человека, среди них возможно 2 украинца и белорус

Три человека, в том числе двое украинцев и белорус, погибли в автокатастрофе в Варшаве, когда автомобиль BMW, ехавший на большой скорости, врезался в дерево и загорелся.