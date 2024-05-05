Вражеская тактическая авиация активно действует на востоке Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
Эксклюзив
Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
2 мая 2024, 14:27  •  168508 просмотра

Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога

Эксклюзив
Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
2 мая 2024, 13:14  •  167522 просмотра

Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения
2 мая 2024, 11:51  •  169484 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения

Эксклюзив
Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны
2 мая 2024, 09:48  •  148719 просмотра

Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны

Эксклюзив
Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
2 мая 2024, 05:35  •  110956 просмотра

Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"

Эксклюзив
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
1 мая 2024, 12:38  •  127721 просмотра

Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов

Эксклюзив
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
1 мая 2024, 11:55  •  125886 просмотра

Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ

Эксклюзив
Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
1 мая 2024, 11:20  •  119623 просмотра

Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка

Эксклюзив
Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов
1 мая 2024, 08:36  •  115329 просмотра

Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН
1 мая 2024, 07:24  •  102141 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН

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Вражеская тактическая авиация активно действует на востоке Украины

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины проинформировали об активности тактической авиации противника на восточном направлении.

Война •   •  3583 просмотра
Вражеская тактическая авиация активно действует на востоке Украины

российские террористы тренируют белорусскую армию на тактических учениях

Террористы "вагнера" тренируют белорусскую армию, интегрируя Беларусь в аппарат кремля. Это свидетельствует о мягкой оккупации некогда суверенной страны.

Война •   •  4242 просмотра
российские террористы тренируют белорусскую армию на тактических учениях

Ермак с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии обсудил украинско-венгерские отношения

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с Министром внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто, во время которого обсудил ключевые вопросы украинско-венгерских отношений и спланировал дальнейшие шаги для развития сотрудничества между двумя странами.

Общество •   •  4687 просмотра
Ермак с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии обсудил украинско-венгерские отношения

В Харькове прогремела серия взрывов

В Харькове, Украина, произошли многочисленные взрывы.

Общество •   •  7098 просмотра
В Харькове прогремела серия взрывов

ДТП в Польше: погибли три человека, среди них возможно 2 украинца и белорус

Три человека, в том числе двое украинцев и белорус, погибли в автокатастрофе в Варшаве, когда автомобиль BMW, ехавший на большой скорости, врезался в дерево и загорелся.

Общество •   •  6453 просмотра
ДТП в Польше: погибли три человека, среди них возможно 2 украинца и белорус

Украина планирует контрнаступление в 2025 году после $61 млрд военной помощи США - Джейк Салливан

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан заявил, что Украина планирует контрнаступление в 2025 году после получения 61 миллиарда долларов военной помощи от США.

Война •   •  7424 просмотра
Украина планирует контрнаступление в 2025 году после $61 млрд военной помощи США - Джейк Салливан

Наводнения в Бразилии: почти 70 тысяч человек были эвакуированы, миллион человек остались без питьевой воды

Почти 70 000 человек были эвакуированы и около миллиона остались без питьевой воды из-за сильных наводнений в Бразилии.

Общество •   •  6322 просмотра
Наводнения в Бразилии: почти 70 тысяч человек были эвакуированы, миллион человек остались без питьевой воды

Оккупанты открывают в захваченных украинских музеях к 9 мая выставки, прославляющие российских захватчиков

Готовясь к 9 мая, россияне открывают выставки, посвященные ликвидированным российским оккупантам, в захваченных музеях на оккупированных украинских территориях, стирая следы победителей Второй мировой войны и проводя параллели между Второй мировой войной и боевиками из РФ.

Война •   •  7575 просмотра
Оккупанты открывают в захваченных украинских музеях к 9 мая выставки, прославляющие российских захватчиков

Финское транспортное агентство: Глушение GPS является следствием российской военной деятельности

По данным финского агентства транспорта и связи Traficom, глушение GPS в Балтийском регионе, вероятно, является побочным эффектом российской военной деятельности, направленной на препятствование навигации и управлению беспилотниками.

политика •   •  7588 просмотра
Финское транспортное агентство: Глушение GPS является следствием российской военной деятельности

На фронте войска рф оккупировали Котляровку и приблизились к нескольким населенным пунктам - DeepState

российские войска оккупировали Котляровку, вышли к административным границам Очеретино и продвинулись в районе Новопокровского, Уманского, Первомайска и Красногоровки.

Война •   •  8104 просмотра
На фронте войска рф оккупировали Котляровку и приблизились к нескольким населенным пунктам - DeepState